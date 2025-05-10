السبت 10 مايو 2025
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تفاصيل مقتل سيد درويش «حلاق الشباب» في الشرقية

امن الشرقية،فيتو
امن الشرقية،فيتو
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اهتزت مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية على وقع جريمة قتل بشعة لشاب اربعينى معروف بـ«حلاق الشباب» طعنا على يد آخر بسبب خلافات قديمة بينهما بالمجاورة الثامنة وجري نقل جثمان المتوفي لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة فيما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهم.

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جريمة بشعة تهز مدينة العاشر من رمضان

وتلقت الأجهزة الأمنية  إشارة من المستشفى الجامعي بمدينة العاشرمن رمضان محافظة الشرقية باستقبال شخص يدعي "سيد.د" 40عاما (صاحب صالون حلاقة شهير) ومقيم مدينة العاشرمن رمضان وله محل إقامة آخر بمحافظة الغربية (جثة هامدة) اثراصابته بجرح نافذ في الرقبة وجرحين آخرين في الصدروالبطن.

 

وبالانتقال والفحص تبين ان وراء ارتكاب الجريمة البشعة شاب يعمل حلاق إثر خلافات عمل سابقة بينهما حيث توجه على إثرها المتهم إلى صالون حلاقة مملوك للمجني عليه في المجاورة 8 بمدينة العاشر من رمضان حيث نشبت بينهما مشادة لفظية تطورت لقيام الجانى بالامساك بالة حادة وتسديد عدة طعنات له اردته قتيلا في الحال.

فيما تمكن عدد من المواطنين من ضبط المتهم وتسليمه للشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

صاحب صالون حلاقة،فيتو
صاحب صالون حلاقة،فيتو

الطب الشرعي هوحلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها

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