رفضت خروجها فهشمت رأسها، تفاصيل صادمة في واقعة مقتل مسنة على يد حفيدتها بالشرقية

شهدت منطقة كفر الإشارة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية واقعة مأساوية جديدة، حيث تجردت فتاة في العقد الثاني من عمرها من إنسانيتها وأقدمت عىي إنهاء حياة جدتها المسنة بسبب رفض الأخيرة خروجها من المنزل.

جريمة هزت منطقة كفر الإشارة بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها الكائن بمنطقة الإشارة بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان سيدة تدعى "عيشة. أ" 67 سنة مصابة بجروح بالغة في الرأس، وبسؤال أحد أفراد أسرتها أوضح أن المجني عليها تقيم برفقة حفيدتها وتدعى"وعد.ا"، 17 سنة، (ابنة نجل المجنى عليها) في نفس المسكن، وأن علاقتهما لم تكن طيبة خلال الفترة الاخيرة بسبب شدة أسلوب الجدة في تربية حفيدتها، وأنها هي من أقدمت على إنهاء حياتها بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

جري التحفظ علي جثمان المتوفاة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الجريمة بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة فاستلت إناء الطهي من المطبخ وسددت ضربة قوية لرأس الجدة وتركتها غارقة في دمائها وفرت هاربة قبل ان يتم ضبطها لاحقا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

الطب الشرعي.. هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

يعد الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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