الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على ضوابط رفع دعوى قضائية إلكترونيا

دار القضاء العالي،
دار القضاء العالي، فيتو

التحول الرقمي يجرى في مصر على قدم وساق، عبر إطلاق مبادرات "التقاضي الإلكتروني"، ومع تزايد شكاوى الأسر من بطء الفصل في قضايا الحضانة، يبرز السؤال “هل يمكن للتقاضي عبر الإنترنت أن يكون خطوة جادة نحو تسريع هذه القضايا وتقليل معاناة الأطفال والأسر؟”.

 قضايا الحضانة في مصر

تقليديًا، كانت  قضايا الحضانة في مصر تمر عبر إجراءات طويلة: تقديم عرائض، إعلانات ورقية، جلسات متتالية قد تطول لشهور بسبب التأجيلات الإدارية أو غياب الأطراف.

ومع بدء العمل التجريبي لمنظومة التقاضي الإلكتروني أمام بعض محاكم الأسرة، أصبح بالإمكان تقديم الطلبات، متابعة الجلسات، والحصول على مواعيد عبر الإنترنت، مما خفف نسبيًا من وطأة الإجراءات الطويلة.

في قضايا الحضانة تحديدًا، حيث تتطلب مصلحة الطفل سرعة الحسم، يمثل هذا التطور نقلة مهمة قد تعيد رسم مشهد التقاضي الأسري في مصر.

آليات رفع الدعوى إلكترونيًا

رفع الدعوى إلكترونيًا: أتيح لبعض المحامين وأطراف الدعوى تقديم صحف دعاوى الحضانة عبر المنصات القضائية، دون الحاجة للحضور الورقي.

الإخطارات الرقمية: تسعى وزارة العدل إلى تعميم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو رسائل المحمول بدلًا من الانتظار الطويل للإعلانات الورقية.

تيسير الجدولة: الجدولة الإلكترونية للجلسات ساعدت بعض المحاكم على تنظيم المواعيد وتجنب فوضى التأجيلات غير الضرورية.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك عقبات أمام تعميم التقاضي الإلكتروني في قضايا الحضانة بمصر:

عدم اكتمال البنية التحتية: بعض المحاكم ما زالت غير مهيأة بالكامل لاستقبال جميع مراحل الدعوى إلكترونيًا.

ضعف الوعي الرقمي: كثير من الأطراف، خصوصًا في المحافظات، يفتقرون للخبرة اللازمة للتعامل مع المنصات الإلكترونية.

الحاجة لضمان السرية: قضايا الحضانة ترتبط بمعلومات شخصية حساسة، مما يتطلب تأمينًا عالي المستوى لحماية بيانات الأطفال وأولياء الأمور.

هل التقاضي الإلكتروني حل عملي لقضايا الحضانة؟


حتى الآن، التجربة المصرية ما زالت في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى دعم تقني وقانوني أكبر، خاصة في قضايا الأسرة التي تمس مصير الأطفال بشكل مباشر.
ومع ذلك، يبقى التقاضي الإلكتروني بارقة أمل حقيقية لتقليل معاناة الأسرة المصرية، وتسريع حصول الأطفال على بيئة مستقرة بعيدة عن النزاعات الطويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي التقاضي الإلكتروني الانترنت قضايا الحضانة منظومة التقاضي الإلكتروني

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

الطماطم تواصل ارتفاعها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية