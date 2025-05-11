3 سنوات على اغتيال شيرين أبو عاقلة.. وثائقي: «عملية القتل متعمدة ومصرع القاتل في تفجير بجنين».. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 214

في مثل هذا اليوم، 11 مايو، منذ 3 سنوات، وبالتحديد عام 2022، سقطت شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين في قناة "الجزيرة"، شهيدة برصاص جنود الاحتلال، أثناء تغطيتها الهجوم الإسرائيلي على جنين.

كان مولد شيرين نصري أنطون أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة عام 1971، لأسرة فلسطينية مسيحية، تنحدر من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

شيرين حصلت على الجنسية الأمريكية من والديها، لكنها لم تعش في الولايات المتحدة، وتوفي والداها قبل سنوات قليلة من اغتيالها، وكان لها أخ واحد هو طوني نصري أبو عاقلة.

نالت شيرين شهادة الثانوية من مدرسة راهبات الوردية ببيت حنينا في المدينة المقدسة، ثم التحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن لدراسة الهندسة المعمارية تنفيذا لرغبة والديها.

بعد ذلك اتجهت إلى دراسة الصحافة، وحصلت على بكالوريوس الإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وعادت إلى فلسطين بعد تخرجها.. ثم حصلت على شهادة الدبلوم في الإعلام الرقمي من جامعة بيرزيت في فلسطين.

التحقت بعد عودتها إلى فلسطين للعمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ثم في إذاعة "صوت فلسطين" وقناة عمّان الفضائية، وبعدها في إذاعة "مونت كارلو" ومؤسسة "مفتاح"، لتنتقل إلى قناة الجزيرة عام 1997.

الانتفاضة الفلسطينية

شاركت شيرين في تغطية أحداث الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام 2000، والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وطولكرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة التي تعرض لها قطاع غزة.

عملت لـ25 عاما مراسلة ميدانية، وعرفت بمبدئها الذي يقول "لا أريد تسييس قصتي أريد أن أعطي حقائق ومعلومات"، قبل أن تنقل آخر سطورها عبر البريد الإلكتروني لزملائها في قناة الجزيرة في الدوحة صباح يوم اغتيالها، وتخبرهم بأن "جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين ويحاصر منزلا هناك"، وبأنها ستوافيهم بالخبر فور اتضاح الصورة، لتكون هي الخبر في النهاية.

وعلى سبيل المصادفة، وقبل ساعات من حلول ذكرى استشهادها، تم تحديد هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق الرصاصة القاتلة على شيرين عام 2022، وادعى الاحتلال أنه لقي حتفه في مخيم جنين عام 2024.

إدارة بايدن قامت بالتعتيم على عملية القتل المتعمدة

هذه الحقيقة وردت في فيلم وثائقي حمل عنوان "من قتل شيرين؟" أنتجته المنصة الأمريكية المستقلة "Zeteo"، ويتتبع خلاله الصحفي السابق في صحيفة "وول ستريت جورنال" لمنطقة الشرق الأوسط ديون نيسنباوم، والمراسل الأجنبي المخضرم كونور باول، مع عدد من الصحفيين الآخرين، خيوط القضية وكيف تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التحقيق فيها.

انتهى الفيلم إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت قد خلصت في البداية إلى أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار عمدًا على أبو عاقلة، رغم أنها كانت ظاهرة بوضوح كصحفية، إلا أنها أعلنت علنًا أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد" بأن مقتلها كان "متعمدًا".

وكشف أحد من أُجريت معهم مقابلات في الفيلم، وتم التعريف به فقط كـ"مسؤول رفيع في إدارة بايدن"، أن تموضع الجنود والصحفيين في ذلك الوقت يشير إلى أن "عملية القتل كانت متعمدة"، وأن الجندي كان يستطيع بوضوح رؤية أن أبو عاقلة كانت مدنية غير مسلحة.

وأوضح هذا الشخص في الفيلم: "سواء كانوا يعرفون أنها هي تحديدًا أم لا فهذا أمر قابل للنقاش، لكن من المؤكد أنهم كانوا يعرفون أنها شخص إعلامي أو على الأقل غير مقاتل". وأشار: "كان واضحًا تمامًا أنها غير مقاتلة، وكل المؤشرات كانت تدل على أنها من الإعلام. كان الأمر واضحًا جدًا بالنظر إلى المسافة والموقع وقدرات الرؤية في ذلك اليوم".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت تحقيقًا في يوليو 2022 بشأن مقتل أبو عاقلة، وخلص إلى أن الجيش الإسرائيلي "على الأرجح مسؤول" عن إطلاق النار، لكنه اعتبر أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد" بأن الجندي استهدفها عمدًا.

وقال المسؤول المجهول في إدارة بايدن خلال الفيلم إن واشنطن قدّمت تقييمها علنًا في نهاية المطاف على أنه "حادث مأساوي" بدلًا من اعتباره "قتلًا متعمدًا"، معتبرًا أن هذا التغيير جاء نتيجة "ضغوط داخل الإدارة لتجنب إغضاب الحكومة الإسرائيلية بدرجة كبيرة من خلال إجبارها على الاعتراف بأنها تعمدت قتل مواطنة أمريكية".

أما عن هوية من أطلق الرصاصة القاتلة، فقد ظهر في الفيلم جندي إسرائيلي مجهول الهوية قال إنه خدم إلى جانب الجندي ألون سكاجيو الذي قتل شيرين، وحدد اسمه، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا في وحدة الكوماندوز النخبوية المسماة "دوفديفان".

وأكد أن الجندي الذي يُعتقد أنه قتل الصحفية الأمريكية – الفلسطينية "لم يكن سعيدًا" عندما علم أنه قتل صحفية، لكنه "لم يكن منهارًا داخليًا، أو يفكر مثلًا: يا إلهي، ماذا فعلت؟ أو شيء من هذا القبيل".

مصرع القاتل

وكشف الفيلم الوثائقي أن "الجندي الذي يُعتقد أنه قتل أبو عاقلة قُتل لاحقًا بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في الطريق خلال عملية عسكرية في جنين في يونيو 2024".

في الوقت ذاته، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها الوحشية في قطاع غزة.

من جانبها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد" وبشدة المجازر والجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف ثلاثة مراكز ايواء للنازحين قسرا، حيث أدى قصف طائرات الاحتلال المتكرر بصاروخين لمدرستي أبو هميسة الابتدائية والمشتركة التابعة لوكالة الغوث الدولية في مخيم البريج في مقتل واستشهاد ٣٤ فلسطينيا، وإصابة اكثر من ١٠٠ بجراح مختلفة، وتهجير النازحين فيها من جديد.

فيما تسبب استهداف مدرسة الكرامة التابعة لوكالة الغوث الدولية في حي التفاح في مدينة غزة يوم ٧ مايو ٢٠٢٥ في ارتكاب مجزرة أدت إلى استشهاد ١٩ شخصا وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وفي ذات السياق، تسبب قصف طائرات الاحتلال المتزامن لمطعم التايلندي المكتظ بالمواطنين وسوق شعبي في شارع الوحدة بمدنية غزة في ارتكاب مجزرة مروعة أدت إلى استشهاد 33 و86 إصابة، وصلت إلى مستشفي الشفاء الذي أعلن عن صعوبة التعامل مع الجرحى جراء نقص عدد الأطباء ونفاد معظم المستلزمات الطبية.

214 صحفيا، في عداد الشهداء

ومن بين هؤلاء الشهداء الصحفي "نور الدين عبدو" والذي ارتقى أثناء تغطيته لمجزرة مدرسة الكرامة والصحفي يحي صبيح الذي كان يتواجد قرب مطعم التايلندي، ما يرفع من عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة إلى "214" صحفيا.

فيما تواصل حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التصاعد لتصل إلى "52,667" شهيدًا وصلوا المستشفيات 70% منهم أطفال ونساء، فيما وصلت أعداد الجرحى إلى "118,752" مصابًا، ومن بين الحصيلة "2,562" شهيدًا وقرابة 7000 جريح، وذلك منذ استئناف العدوان الإسرائيلي علي غزة بتاريخ 18 مارس 2025، الأمر الذي يؤكد إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة وإهلاك أكبر عدد من المدنيين وتدمير ما تبقى من مراكز الإيواء والمنشآت المدنية بما في ذلك المطاعم وتكايا الطعام وآبار المياه ومنظومة الخدمات الصحية والإنسانية وجعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة وتعميق المأساة الإنسانية.

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