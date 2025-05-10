السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

من بينهم ضباط وجنود، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين نظموا مظاهرات للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.

وأكد الإعلام العبري أن المتظاهرين توجهوا إلى مبنى وزارة الدفاع بـ تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى، مشيرة إلى أن ضباط وجنود احتياط شاركوا في مظاهرات تل أبيب المطالبة بوقف الحرب.
 
متظاهرون في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى


وقال المتظاهرون في تل أبيب: إن الضغط العسكري يقتل الأسرى وحان الوقت لإعادتهم جميعا.

 

والد أسير إسرائيلي: أبناؤنا يموتون لبقاء نتنياهو في الحكم


وفي السياق ذاته قال والد أسير إسرائيلي:أبناؤنا يموتون لبقاء نتنياهو في الحكم وإذا لم نتحرك فلن يتحرك أحد وآن الأوان لانتهاء الكابوس وسنواصل نضالنا والتغيير محتوم.

 

مصادر إسرائيلية: الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مفاوضات الأسرى

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها: الأيام القليلة المقبلة حاسمة في مفاوضات الأسرى، وقد تشهد تقدما مع وصول ترامب للمنطقة وتهديدات إسرائيل بتصعيد القتال.

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الاسري تل أبيب نتنياهو مفاوضات الأسرى

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