السبت 10 مايو 2025
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رياضة

7 معلومات عن محمد سيحا حارس الأهلي المنتظر

محمد سيحا
محمد سيحا

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع محمد سيحا حارس مرمي المقاولون العرب المعار لفريق حرس الحدود، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن النادي حصل علي توقيع سيحا لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك عقب إنهاء الاتفاقيات مع مسئولي نادي المقاولون العرب، بالإضافة إلي اتفاق الأهلي مع الحارس علي كافة التفاصيل الشخصية الخاصة به، مشيرا إلي أن الصفقة حاليا لا يتبقي عليها إلا إعلان النادي الأهلي عن ضم اللاعب رسميا. 

7 معلومات عن محمد سيحا حارس الأهلي المنتظر

1ـ يبلغ من العمر 24 عاما، فهو يعد من مواليد 1 مايو 2001. 

2ـ يبلغ محمد سيحا 1،94 متر. 

3ـ قيمته التسويقية 250 ألف يورو. 

4ـ كان ضمن كتبية منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد باريس 2024.

5ـ شارك مع حرس الحدود هذا الموسم في 14 مباراة، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ علي شباك نظيفة في 7 مناسبات.

6ـ شارك مع المقاولون العرب في مباراة استقبل خلالها هدفا وحيدا. 

7ـ تدرب تحت قيادة محمد يوسف المدير الرياضي الحالي للنادي الأهلي والمدير الفني السابق لحرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي المقاولون العرب محمد سيحا حرس الحدود محمد يوسف

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