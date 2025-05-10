الطلاق الغيابي يثير الجدل بعد أزمة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، والنشطاء: الموضوع غامض

أزمة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، تصدر الطلاق الغيابي تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد أزمة طلاق الإعلامية بوسي شلبي، وحكاية طلاقها غيابيًا من الفنان محمود عبد العزيز، والذي أثير مؤخرًا.

الطلاق الغيابي يثير الجدل بين المصريين

وأثار الطلاق الغيابي جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض البعض قيام الزوج بتطليق زوجته غيابيًا، مؤكدين أن الطلاق الغيابي يؤدي لأزمة حيث اكتشفت بعض السيدات طلاقهن من أزواجهن بعد مرور سنوات من الطلاق أو بعد وفاة الزوج، فيما أكد العديد من النشطاء أن الطلاق الغيابي يظهر عند تجديد البطاقة وفي الأوراق الرسمية، وطالب آخرون بتشريع قانوني يفرض تطليق المرأة في حضورها وليس غيابيًا.

أزمة طلاق بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، فيتو

وعلقت البلوجر أمل عقيل قائلة: "الطلاق الغيابي أكبر إهانة للمرأة وتقليل من الرجل.. الرجل الصحيح لا يطلق زوجته غيابي. خليك قوى وطلقها في حضورها.. لكن الطلاق الغيابي ينم عن ضعف بالرجل".

وردت البلوجر هاميس قائلة: "محتاجين نستغل موضوع بوسى شلبى ونطالب بإلغاء الطلاق الغيابي... الطلاق يبقى فى المحكمة أمام القاضي وبحضور ورضا الطرفين وشكرا".

سيدات اكتشفن طلاقهن بعد وفاة أزواجهن

وعلقت البلوجر مريم نبيل قائلة: "بمناسبة موضوع بوسي شلبي تخيلوا إن سيدة تعيش أكثر من 25 سنة على إنها زوجة، تشارك شخص حياته، وطول الوقت كانوا بيظهروا علنًا كزوجين في البرامج، في المناسبات، في الصور. كانت دايمًا هناك، موجودة، واقفة جنبه وبعدين تكتشف فجأة أنها على الورق "مطلقة" من سنة 1998!..".

أزمة طلاق بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، فيتو



وتساءلت مريم نبيل "إزاي المرأة تفضل شايلة لقب زوجة أو أرملة وهي على الورق مطلقة؟ وتكتشف ده بالصدفة وهي بتجدد بطاقتها إزاي مؤسسات حكومية تطلع بطاقة وباسبور مكتوب فيهم "أرملة"، وهي على الورق "مطلقة" من سنين إزاي البيانات دي مش مربوطة ببعض؟ مش أول مرة نسمع عن سيدة اتطلقت غيابيا من غير ما تعرف. الطلاق الغيابي انتهاك للسيدة ومحو لصوتها، ومكانتها، وحقها في المعرفة وحقها في القرار. لحد أمتى الستات هتفضل آخر من يعلم؟"

وردت البلوجر ندى فاضل فقالت: "للأسف، القانون والدين يجيزان للرجل أن يطلق زوجته دون إعلامها، وياما نساء اكتشفن بعد وفاة أزواجهن أنهن كن مطلقات، رغم أن الزواج الشكلي كان مستمرًا وبشكل طبيعي. ضرورة تغيير القوانين وبعض الدول أصبحت ترسل تبليغ للمرأة بوقوع الطلاق".

طلاق بوسي شلبي غيابي فيه حاجة مش مفهومة

وعلقت البلوجر فريدة فقالت: "الطلاق الغيابى أكبر إهانة للسيدات المفروض الدولة تصدر قانون بمنعه تمامًا لازم الطلاق يكون بمعرفة وحضور الزوجة زي عقد الزواج فيه واحدة بتتجوز غيابي؟"

صورة قديمة تجمع بوسي شلبي مع محمود عبد العزيز وأولاده، فيتو

وعبر أحد النشطاء عن إندهاشه فقال: "الموضوع ده في حاجة مش مفهومة…يعني أكيد طول ٢٥ سنة جواز جددت الرقم القومي ع الأقل مرتين ف إزاي مكنش بيظهر الطلاق ع السيستم ولا البطاقة كانت بتتجدد بطريقة ودية ولا أيه؟"

وعلق البلوجر يوسف الدالي فقال: "هو فيه وحدة مشهورة وبتجدد باسبور وبطاقة شخصية كل أربع سنين ومعاملات حكومية وغيره وكل يوم في مطار شكل ومهرجان شكل يحصل معاها كده، دا بعد وفاة ولدي بشهر روحت أخلص ورقة من جهة معينة أول ما حط اسمي على الكمبيوتر أبلغه أن أبويا توفى ورفضوا الإجراء... كفاية تزييف".

أما الاستشاري الدكتور محمد عبد اللطيف البرقاوي فعلق قائلًا: "يطلقها غيابي ده عادي لكن تظل أكثر من 25 سنة لا تعلم دي واسعة شويتين لأن البطاقة في مصر تجدد كل 7 سنوات وكذلك باسبور السفر ولا يعمل بها بعد انتهاء المدة. يبقى إزاي كمان فعلا ظهورهم مع بعض كان محدود جدًا وبعض الصور القليلة عادي لأنها كانت مذيعة وهو ممثل وعادي ظهورهم مع بعض".

المطلوب تغيير التشريعات في الطلاق الغيابي

وقالت المحامية الحقوقية نورهان مصطفى: "الطلاق الغيابي هو انتهاك صارخ لحقوق المرأة، ويتطلب تعديلًا تشريعيًا عاجلًا، يمكن قضية الإعلامية بوسي شلبي تسليط الضوء على واحدة من أبرز الثغرات القانونية التي تُكرّس التمييز ضد المرأة، في القانون المصري وهي الطلاق الغيابي، الذي يُعدّ انتهاكًا لحق أساسي من حقوقها.."

طلاق بوسي شلبي غيابيًا يثير الجدل، فيتو



وتساءلت نورهان مصطفى "يبقى السؤال الأهم: كيف يُسمح قانونًا للرجل بإنهاء رابطة الزواج دون علم الزوجة، ودون حضورها؟ ودي مش مشكلة بوسي بس ده في ستات زيها كتير في مصر للأسف أغلب الدوافع الميراث وغيرها.. الطلاق الغيابي، بصورته الحالية، لا يراعي الكرامة الإنسانية للمرأة، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية قد تُلحق بها أضرارًا نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة.. عشان كدا إعادة النظر في التشريعات المنظمة للطلاق، وضمان حضور الزوجة أو إعلامها رسميًا، مع تمكينها من حقوقها بما يُحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويصون الحد الأدنى من ضمانات العدالة"



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