الفرق بين الطلاق في المحكمة والغيابي.. الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه عقوبة الإدلاء بعنوان الزوجة خطأ أمام المأذون 

تعتبر مسألة الطلاق من الأمور الحساسة في المجتمع، ويختلف الطلاق في المحكمة عن الطلاق الغيابي في الإجراءات والشروط. في هذا التقرير، نستعرض الفرق بين النوعين، والأوراق المطلوبة لكل منهما، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على الطلاق دون إعلان.

الطلاق الغيابي

والطلاق الغيابي هو إجراء يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعي، حيث يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته دون أن تكون حاضرة. يُوثق المأذون هذا الطلاق من خلال تحرير إشهاد رسمي يتضمن توقيع الشهود.

الفرق بين الطلاق في المحكمة والطلاق الغيابي:

الطلاق في المحكمة

يتم من خلال تقديم دعوى طلاق أمام قاضي الأسرة. يقوم القاضي بالتحقيق في الأسباب والمبررات، ثم يصدر قرارًا يتضمن تفاصيل الطلاق، مثل تحديد أجرة الحضانة بعد انتهاء العدة. في هذه الحالة، يُعتبر الطلاق موثقًا رسميًا وله تأثير قانوني واضح.

ويُعتبر الطلاق الغيابي أسرع وأسهل من حيث الإجراءات، لكنه يحمل مخاطر قانونية، إذ يمكن أن يؤدي إلى النزاعات حول حقوق الزوجة والأبناء، نظرًا لعدم وجود تسجيل رسمي شامل كما هو الحال في الطلاق بالمحكمة.

اولا- الأوراق المطلوبة لرفع دعوي زوجة طلاق للضرر في محكمة الأسرة.

- نسخة من وثيقة الزواج.

- نسخة من توكيل المحامي وصورة كارنيه المحاماة.

- نسخة من شهادة ميلاد كمبيوتر للأطفال إن وجدوا.

- رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.

- يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

- رفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان إيجابي أو سلبي.

- عريضة الدعوى مرفقة برقم وتاريخ التسوية.

- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى ووضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

- حافظة مستندات للأوراق الخاصة بالقضية.

ثانيا-شروط رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة

- ﺗﻮاﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

- انقطاع رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.

- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

ثالثا- الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي

- بطاقة الزوج وثلاث صور منها.

- صورة بطاقة الزوجة أو صورة جواز سفرها أو شهادة ميلادها.

- أصل وثيقة الزواج عند مأذون شرعى أو بيان زواج صادر من السجل المدنى مع صورة من وثيقة الزواج على يد مأذون.

- اثنين شهود مصريين ومسلمين ويكون بالغين سن الرشد.

رابعا- كيف يتم إعلان الزوجة بالطلاق الغيابي؟



اكد ياسر عرفات الخبير القانوني أنه وفقا لما ورد بالمادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية "قانون الأسرة" رقم 44 لسنة 1979 والتى تنص إلزام الزوج بتوثيق طلاق خلال 30 يوما وألزم المأذون الشرعى بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابى على يد محضر على محل إقامة الزوجة التى يقر به الزوج والزم الزوج بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق

خامسا-عقوبة الإدلاء بعنوان الزوجة خطأ فى الطلاق الغيابى أمام المأذون

-نص القانون على عقوبة الزوج بالحبس أو الغرامة وهذا ما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية:

-"يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون

- كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامته او محال إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر".

