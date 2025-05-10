السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: المعاناة في غزة تخطت الخيال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن المعاناة في قطاع غزة تجاوزت كل التصورات، مشيرا إلى أن العائلات تضطر للمخاطرة بحياتها للوصول إلى الغذاء.

وأكد المكتب الأممي الحاجة الملحة لرفع الحصار فورا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

 

إصابة جنود جيش الاحتلال، تفاصيل حادث حي الشجاعية في غزة

أفادت مواقع إسرائيلية -اليوم السبت- بوقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

 

ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

 

كما أفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

 

ونقلت مروحيات إسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

 

إيقاع قوتين إسرائيليتين

 الخميس الماضي، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرقي مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها القسام اسم "أبواب الجحيم".

 

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 856 عسكريا منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس الماضي.

 

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

 

وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

 

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

 

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

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