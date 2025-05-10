المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، معدل التضخم والرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2025.

وتوقع خبراء الاقتصاد، ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة جدا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، متأثرا بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين خلال الفترة الماضية.

توقعات خبير اقتصادي عن معدل التضخم خلال شهر أبريل

وفى البداية أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بنسبة قليلة جدا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، متأثرًا بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين خلال الفترة الماضية.



وتوقع غراب، أن الزيادة في معدل التضخم خلال أبريل لن تكون كبيرة ولن ستكون بنسبة بسيطة وذلك وسط خفض سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودخول سيولة دولارية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.

معدل التضخم تراجعت بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري

وأشار غراب، فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن معدل التضخم تراجعت بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري لاستقرار سعر الصرف مقارنة بسنة الأساس والفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الكويت وقطر والسعودية، والتي تسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل.



تابع غراب، أن عدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر، إضافة لثبات واستقرار سعر الصرف، يسهم في تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، وهذا يسهم في مواصلة اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض تدريجي للفائدة خلال اجتماعاته المقبلة خلال العام الجاري، من أجل تعزيز زيادة الإنتاج وتوسع الأنشطة الاستهلاكية بكافة أنواعها.

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