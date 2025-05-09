الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الدور الخامس بالعبور

مصرع ربة منزل إثر
مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الدور الخامس بالعبو، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها بحى المجد بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية إثر سقوطها  من علو.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث القليوبية بورود بلاغ تلقاه رئيس مباحث قسم أول العبور بسقوط ربة منزل من علو ووفاتها.

 تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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مصرع ربة منزل بعد سقوطها من علو بالعبور 

انتقل علي الفور ضباط المباحث بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور ومعاونة النقيب محمد خالد، والنقيب أحمد الكاشف، والنقيب علاء الدين حسين والنقيب مهاب خميس معاوني رئيس المباحث وتبين سقوط ربة منزل من الدور الخامس ما اسفر عن مصرعها في الحال، بحى المجد بمدينة العبور الجديدة دائرة القسم.

ويكثف ضباط مباحث القسم جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، حيث يجرى الآن تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وسؤال شهود العيان وأهلية المتوفاة للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنطاق مدينة العبور صورا لجثة سيدة مغطاة بالقماش ادعاء سقوط من علو بحي المجد بمدينة العبور.

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اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظة القليوبية اخبار القليوبية العبور

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