لرفضها علاقتهما غير الشرعية، الإعدام لسيدة استعانت بعشيقها لقتل والدتها بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل والدة المتهمة الأولى لاكتشافها علاقتهما غير الشرعية، ورفضها زواجهما والاستيلاء على شقتها بمنطقة مصر الجديدة بالإعدام.



كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في غضون 5 يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة قتلا المجني عليها ن. م عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على التخلص منها.



وأضافت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهمة الأولى ووالدتها بسبب اكتشاف الاخيرة علاقة غير شرعية بين الأولى والمتهم الثاني ورفضها ذلك ورفضها زواجهما داخل شقتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى اتفقت مع عشيقها المتهم الثاني علي قتل والدتها والاستيلاء علي الشقة فمنعت عنها الاكل ووضعت لها حبر سام ومواد منومة بعصير إلا أنهما لم يفلحا لامتناع المجني عليها عن تناول العصير.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خططا لقتل المجني عليها ضربا فأحضرا عصا خشبية ثم جذبتها ابنتها من ملابسها فأسقطتها أرضا ثم قيدتها ثم انهال المتهم الثاني عليها ضربا حتى لقيت مصرعها في الحال.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة لرفض المجني عليها علاقتهما غير الشرعية وزواجهما في شقتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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