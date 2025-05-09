التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي في أكتوبر

يواصل رجال مباحث مديرية أمن الجيزة التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي متهمين بإقامة حفل بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب أن حررت ضدهم رقابة المصنفات الفنية محضر بالواقعة، وجار إحالتهما للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كما تقوم قوات البحث الجنائي بسماع أقوال الشهود وإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة لكشف ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة.

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد خلاله بتقدم هيئة الرقابة على المصنفات ببلاغ ضد مدير ملهى ليلي بمحور مول مصر، بسبب إقامة حفل دون ترخيص بالملهى، والاستعانة براقصة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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