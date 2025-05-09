الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي في أكتوبر

التحقيق مع راقصة
التحقيق مع راقصة وصاحب ملهي ليلي في أكتوبر، فيتو

يواصل رجال مباحث مديرية أمن الجيزة التحقيق مع راقصة وصاحب ملهى ليلي متهمين بإقامة حفل بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب أن حررت ضدهم رقابة المصنفات الفنية محضر بالواقعة، وجار إحالتهما للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كما تقوم قوات البحث الجنائي بسماع أقوال الشهود وإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة لكشف ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة.

 

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد خلاله بتقدم هيئة الرقابة على المصنفات ببلاغ ضد  مدير ملهى ليلي بمحور مول مصر، بسبب إقامة حفل دون ترخيص بالملهى، والاستعانة براقصة تعمل بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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مديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر كاميرات المراقبة المصنفات الفنية البحث الجنائي

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