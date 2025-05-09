الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

القبض على 163 متهما بحوزتهم 466 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بالمحافظات

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

حملات لضبط الخارجين عن القانون في المحافظات

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن القبض على 163 متهمًا بحوزتهم 466 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "8 بنادق آلية، 23 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و145 فردًا محليًّا، و182 طلقة نارية متنوعة، و11 خزينة متنوعة، و286 قطعة سلاح أبيض".

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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