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ثقافة وفنون

موسى وشهاب وهلال في صالون جمال الدين الثقافي: موقف مصر من فلسطين تاريخي ولن يتغير

موسي وهلال وشهاب،
موسي وهلال وشهاب، فيتو

عقد الصالون الثقافى للدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد وزير التعليم ورئيس جامعة المنصورة الأسبق لقائه رقم 74 حيث تحدث فيه كل من: الدبلوماسي عمرو موسى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق والفقيه القانونى الدولي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والشؤون القانونية والبرلمانية ورئيس جامعة القاهرة الأسبق والسياسي الدكتور على الدين هلال وزير الشباب وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وبحضور كبير لنخبة من الشخصيات العامة والمسئولين في جميع المجالات السياسية والفكرية والعلمية، ودار اللقاء حول "مستقبل مصر والعالم العربي في ظل الاضطراب العالمى والإقليمي الحالى".

وأكد المتحدثون أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت تاريخيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى قبل حرب 1948، وأنها خاضت من أجلها حروب عديدة، وهى جزء من الأمن القومي المصري، ولا يمكن تجاهل دور مصر في أي مفاوضات حول منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد كلًا من موسى وشهاب وهلال بالموقف المصري الصلب ضد قضية تهجير الفلسطينين من أراضيهم مؤكدين أن إسرائيل دولة هشة وليست ببعيدة عن التغيير الذي تشهده المنطقة مؤكدين على فشلها في القضاء على القضية الفلسطينية واحلال التطبيع الكامل معها، وهذا ما رفضته أيضا بعض الدول العربية التي كانت على إستعداد للتطبيع مع إسرائيل في مرحلة ما. 

وأوضح المتحدثون ضعف دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبخاصة في الفترة الأخيرة، رغم أنه كان هناك قصص نجاح للمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل الصحة العالمية واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي.

كما أكد موسى وشهاب وهلال أيضا على ضرورة الحفاظ على جامعة الدول العربية رغم ما أصابها من تدهور وتراجع. وتستطيع مصر القيام بهذه المهمة.

وشدد المشاركون في الصالون على دعمهم للدولة المصرية في موقفها المؤيد للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير، وكذلك في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على أمن مصر القومي، كما أكدوا على ضرورة عودة قوة مصر الناعمة في جميع المجالات وهذا يتحقق أساسا من خلال الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادى لزيادة الانتاج المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لان قوة مصر الخارجية تبدأ من تماسك الجبهة الداخلية وتحقيق تقدم في الأوضاع والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية.

والجدير بالذكر ان صالون جمال الدين الثقافي، الذي انطلق قبل تسع سنوات يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.

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الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى الدبلوماسي عمرو موسى الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق القضية الفلسطينية

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