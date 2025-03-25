عمرو موسى ينفي التصريحات المنسوبة إليه عن المغرب

أصدر أحمد كامل، المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بيانًا اليوم، بشأن بعض التصريحات المنسوبة لـ«موسى» عن دولة المغرب الشقيق.

ونفى كامل في البيان التصريحات المنشورة، والتي تسيء إلى المملكة المغربية؛ جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين موسى والأشقاء في المغرب، وزياراته المتكررة لها.

وحذر المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسى من المواقع المشبوهة التي تهدف إلى الفتنة والوقيعة بين الشعوب والدول عن طريق اختلاق مثل تلك الشائعات والتصريحات المرسلة ونشرها.

وجاء البيان ردًا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية التي زعمت أن عمرو موسى أدلى بتصريحات تنتقد السياسة الخارجية للمغرب، متهمًا الرباط بالتبعية لإسرائيل، وادعاءه أن المغرب سمح بتمركز قواعد عسكرية إسرائيلية داخل أراضيه، وساهم في دعم إسرائيل عسكريًا خلال عدوانها الأخير على غزة.

كما نسبت إليه هذه المواقع مزاعم حول تسهيل المغرب لحصول ضباط إسرائيليين من أصول مغربية على الجنسية المغربية، وتسهيل استرجاع اليهود المغاربة لممتلكاتهم، مما اعتبره موسى -وفق ما نُشر- "عملية صهينة خطيرة".

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