أهم فوائد الخرشوف..يجب تناوله فى موسمه حفاظا على الصحة

فوائد الخرشوف، الخرشوف من الخضروات الشهيرة التى تقدم بطرق مختلفة وفاخرة فى الطعام ومناسب للعزومات، كما يفضله البعض كنوع من أنواع التسالى الصحية والشعبية.

وفوائد الخرشوف، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الخرشوف هو نبات شهي وغني بالعناصر الغذائية، ويعتبر من الخضروات ذات الفوائد الصحية العديدة، واستخدمه الإنسان منذ قرون في الطب الشعبي، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد أثبتت الدراسات الحديثة العديد من فوائده للجسم.

القيمة الغذائية للخرشوف

وأضافت منى، أن الخرشوف يحتوي على نسبة عالية من الألياف، الفيتامينات والمعادن، مثل، الألياف الغذائية، فيتامين C، K، وحمض الفوليك، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، الفوسفور، ومضادات الأكسدة القوية مثل السيليمارين والسينارين.

فوائد الخرشوف

فوائد الخرشوف للصحة

وتابعت، أن من فوائد الخرشوف التى تدفعنا لتناوله فى موسمه، وهو منتشر حاليا في الأسواق ما يجبر الأمهات على تقديمه للصغار والكبار:-

الخرشوف يحتوي على مركب يسمى "سينارين"، يساعد في تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد، مما يسهل هضم الدهون ويساعد في تنظيف الكبد من السموم، كما يستخدم مستخلص الخرشوف في دعم حالات الكبد الدهني.

بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الخرشوف في تعزيز حركة الأمعاء، منع الإمساك، وتحفيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون، كما أنه يخفف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ.

تشير الدراسات إلى أن تناول الخرشوف أو مستخلصه قد يخفض من نسبة الكوليسترول السيئ، ويزيد من الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخرشوف من أغنى الخضروات بمضادات الأكسدة، مما يقي من تلف الخلايا، يبطئ من عملية الشيخوخة، ويساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تناول الخرشوف قد يساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة لمرضى السكري، وذلك بسبب محتواه من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر.

إضافة إلى دوره في خفض الكوليسترول، فإن البوتاسيوم الموجود في الخرشوف يساعد في ضبط ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية المناعة، بفضل احتوائه على فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة.

مفيد للمرأة الحامل، بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.

يساعد في إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويزيد الشعور بالشبع.

طرق تناول الخرشوف

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الخرشوف بعدة طرق، مثل:

سلقه وتناوله مع زيت الزيتون والليمون.

حشوه بالأرز واللحم أو الخضار.

إدخاله في السلطات أو الحساء.

تناوله كمكمل غذائي على شكل كبسولات مستخلصة.

الخرشوف ليس فقط طعام لذيذ، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية، وإدراجه في النظام الغذائي يعتبر مهم لكل من يسعى إلى تحسين صحته بشكل طبيعي وآمن.

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