الخرشوف يخفض الكوليسترول ويحافظ على صحة الكبد والمعدة

فوائد الخرشوف، يُعد الخرشوف (أو الأرضي شوكي) من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية، ولطالما استُخدم الخرشوف كغذاء ودواء، وما زال يحظى باهتمام كبير سواء في المطابخ العالمية أو في مجال الطب البديل لما يتمتع به من خصائص غذائية مميزة.





أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الخرشوف من الخضروات التي تتميز بفوائدها المتعددة، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



وأضافت الدكتورة مها، أن بتناول الخرشوف بانتظام وبطرق طهي صحية، يمكن الاستفادة من خصائصه الغذائية المذهلة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.



الخرشوف لصحتك



القيمة الغذائية للخرشوف

أوضحت الدكتورة مها، أن الخرشوف يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًا، مثل:



فيتامين C، وفيتامين K، وحمض الفوليك.

معادن مهمة مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، الحديد والكالسيوم.

مضادات أكسدة قوية، مثل السينارين واللوتولين.

ألياف غذائية قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان.

يُعتبر الخرشوف من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله مناسبًا لمختلف أنواع الحميات الغذائية.

اهم فوائد الخرشوف لصحة الجسم



فوائد الخرشوف

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد الخرشوف.



1. دعم صحة الجهاز الهضمي

يُعد الخرشوف غنيًا بالألياف الغذائية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف على:

تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم التوازن الميكروبي في الجهاز الهضمي.

تعزيز الشعور بالشبع مما يساعد في التحكم بالوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخرشوف على مركب السينارين، الذي يحفز إفراز الصفراء، مما يسهل عملية هضم الدهون ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.

2. تحسين صحة الكبد

أظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص الخرشوف قد يساهم في حماية الكبد وتحسين وظائفه. حيث يعمل السينارين ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الخرشوف على:

حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم والجذور الحرة.

تعزيز تجديد الخلايا الكبدية.

دعم إزالة السموم من الجسم بشكل أكثر فاعلية.

لهذا السبب، يُستخدم مستخلص الخرشوف في الطب الطبيعي كعلاج مساعد لبعض حالات الكبد مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

3. خفض مستويات الكوليسترول

تناول الخرشوف أو مستخلصه قد يساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم. فقد أظهرت الدراسات أن الخرشوف يمكن أن:

يقلل من مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

يرفع من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

يقلل من مستويات الدهون الثلاثية.

تُعزى هذه التأثيرات إلى مضادات الأكسدة التي تقلل من أكسدة الكوليسترول الضار، وإلى السينارين الذي يُعتقد أنه يؤثر على آليات تصنيع الكوليسترول في الكبد.

4. تعزيز صحة القلب

بفضل دوره في تحسين مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، يساهم الخرشوف في:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحسين تدفق الدم.

تقليل الالتهابات المرتبطة بتصلب الشرايين.

تناول الخرشوف ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون جزءًا فعالًا من استراتيجية تعزيز صحة القلب.

5. تنظيم مستوى السكر في الدم

بفضل محتواه العالي من الألياف وبعض المركبات النباتية النشطة، قد يساعد الخرشوف على:

إبطاء امتصاص السكر في الدم.

تحسين حساسية الأنسولين.

خفض مستويات السكر بعد الوجبات.

مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

6. دعم فقدان الوزن

الخرشوف منخفض بالسعرات الحرارية، وغني بالألياف والماء، مما يساعد على:

زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول.

تقليل تناول السعرات الحرارية اليومية بشكل طبيعي.

تحسين التمثيل الغذائي للدهون.

كما أن الخرشوف يدعم وظائف الكبد، مما قد يحسن من قدرة الجسم على حرق الدهون بكفاءة.

7. تعزيز المناعة

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، يلعب الخرشوف دورًا في:

دعم الجهاز المناعي.

محاربة الالتهابات.

تسريع التئام الجروح.

تناول الخرشوف بانتظام يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية طبيعية لتعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

طرق تناول الخرشوف



الخرشوف المطهي

يتوفر الخرشوف بأشكال متعددة منها الطازج، والمجمد، والمعلب. ويمكن تحضيره بعدة طرق مثل السلق، أو الطهي بالبخار، أو الشوي، أو الحشو.

من الطرق الشائعة للاستمتاع بالخرشوف:

إضافته إلى السلطات.

تقديمه كمقبلات مع صلصة خفيفة.

حشوه بالأرز والخضروات.

إضافته إلى اليخنات وأطباق المكرونة.

احتياطات عند تناول الخرشوف



رغم فوائده الصحية العديدة، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى الحذر عند تناول الخرشوف:

الأشخاص المصابون بحصوات المرارة قد يحتاجون لاستشارة الطبيب قبل تناوله، لأنه قد يحفز إفراز الصفراء.

البعض قد يعاني من حساسية تجاه الخرشوف.

كما يُفضل تناول الخرشوف الطازج والمطهو بطريقة صحية للحصول على أعلى قدر ممكن من الفوائد الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.