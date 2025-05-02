فوائد الخرشوف، يحمي من السرطان ويخفض الكوليسترول

فوائد الخرشوف، الخرشوف من الخضراوات الشهيرة التى تقدم كتسال شعبية وأيضًا يستخدم فى عمل الأكلات الفاخرة التى تقدم فى العزومات.

وفوائد الخرشوف، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخرشوف (الأنكينارا) من الخضروات المفيدة والمغذية التي اشتهرت منذ العصور القديمة، وقد استخدمه الرومان والإغريق في الطب التقليدي لعلاج أمراض الكبد والهضم، وينتمي الخرشوف إلى فصيلة النباتات النجمية، ويزرع على نطاق واسع في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة.

التركيبة الغذائية للخرشوف

واضاف السيد، أن الخرشوف غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ومن أبرز هذه العناصر الألياف الغذائية، الفيتامينات خاصة فيتامين C، فيتامين K، فيتامين B9، حمض الفوليم، الحديد، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، مضادات الأكسدة مثل السينارين واللوتولين، سعرات حرارية منخفضة مناسب للأنظمة الغذائية.

فوائد الخرشوف للصحة

فوائد الخرشوف الصحية

وتابع، أن من فوائد الخرشوف الصحية:-

يُعتبر الخرشوف من أفضل الأغذية لدعم الكبد، إذ يحتوي على مركب "السينارين" الذي يحفّز إنتاج الصفراء، ويساعد على إزالة السموم من الكبد، ويحسن من وظائفه.

يساعد الخرشوف على تحسين الهضم بفضل احتوائه على الألياف التي تسهّل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما أن مكوناته تساهم في تخفيف أعراض الانتفاخ والغازات.

أظهرت دراسات أن مستخلص الخرشوف يمكن أن يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخرشوف غني بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء، مما يساهم في ضبط مستويات الجلوكوز، وهو مفيد لمرضى السكري.

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يعزز الخرشوف جهاز المناعة ويقي الجسم من الالتهابات والأمراض.

يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الألياف وسعرات حرارية منخفضة، مما يعطي شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تقليل تناول الطعام.

بعض الدراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخرشوف، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، قد تساهم في الحماية من بعض أنواع السرطان من خلال تقليل تأثير الجذور الحرة على الخلايا.

إلى جانب تقليله للكوليسترول، فإن البوتاسيوم الموجود في الخرشوف يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

كيفية تناول الخرشوف

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الخرشوف بعدة طرق، منها:-

سلقه أو طهيه بالبخار وتناوله مع زيت الزيتون والليمون

إضافته إلى السلطات

استخدامه في وصفات الطبخ كالمعكرونة والبيتزا

استخدام مستخلص الخرشوف كمكمل غذائي (بعد استشارة الطبيب)

محاذير تناول الخرشوف

وأضاف السيد، أنه رغم فوائد الخرشوف العديدة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الحذر، منها:-

الأشخاص الذين يعانون من حساسية من نباتات الفصيلة النجمية (مثل البابونج) قد يتحسسون من الخرشوف.

قد يسبب الخرشوف بعض الآثار الجانبية كالإسهال أو الانتفاخ عند الإفراط في تناوله.

يُنصح بعدم تناوله بكميات كبيرة من قبل من يعانون من انسداد في القنوات الصفراوية أو مشاكل في المرارة.

الخرشوف غذاء متكامل يجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ، وله دور فعال في دعم صحة الكبد، القلب، الجهاز الهضمي والمناعة، ومن الأفضل دمجه ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم ولكن معتدل، مع التنبه لأي أعراض جانبية.

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