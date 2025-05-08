الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

غرامتها 100 ألف ريال، ضبط مصري حاول إيصال 22 مخالفا لأنظمة الحج إلى مكة

الشرطة السعودية،
الشرطة السعودية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الأمن السعودي، ضبط مقيمًا مصريًّا لنقله 22 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج في حافلة يقودها، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون حصولهم على تصريح بأداء النسك، موضحًا أنه جرت إحالتهم للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

 

ضبط مصري حاول إيصال 22 مخالفًا لأنظمة الحج إلى مكة 

وحذرت السلطات السعودية من مخالفة التعليمات والأنظمة الهادفة إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعية الراغبين في الحج إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية.

ويوم الثلاثاء الماضي أوقف الأمن السعودي مقيمًا يمنيًا ومواطنًا، تقدما بطلب إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص خارج البلاد عبر كيانات تجارية تواطأت معهما، بغرض تمكينهم من أداء الحج، ومخالفتهما الأنظمة والتعليمات، وأُحِيلَا إلى الجهة المختصة لمعاقبتهما.

وأكد الأمن العام تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، تتعدد بتعدد الأشخاص، بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من 29 أبريل (نيسان) الماضي وحتى نهاية 10 مايو (أيار) المقبل.

وتشمل العقوبة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة.

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الحج مكة السعودية

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السعودية: 100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح

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