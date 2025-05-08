الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

السعودية: 100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح

الحرم المكى، فيتو
الحرم المكى، فيتو

 أعلنت السعودية، اليوم الخميس، تطبيق غرامة مالية كبيرة بحق كل من يحاول أداء فريضة الحج دون تصريح.

 

إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها

 وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

 

أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة

 وأضافت الوزارة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

 

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

منع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج

 وكانت وزارة السياحة السعودية شددت الشهر الماضي على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل وحتى نهاية موسم الحج.

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