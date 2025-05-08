قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه في حفل عشاء أقامه على شرف الضيوف الذين وصلوا إلى موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر: إن روسيا لن تنسى حلفاءها في الحرب ضد النازية.

بوتين: روسيا لن تنسى حلفاءها في الحرب ضد النازية



وأضاف بوتين أن "الاتحاد السوفيتي لعب دورا حاسما في هزيمة النازية. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحد إخفاؤها أو تشويهها أو انتحالها".

وفي وقت سابق أعلن الكرملين، أن 29 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو في "عيد النصر" بالحرب العاليمة الثانية.

وأضاف يوري أوشاكوف، مستشار الرئاسة الروسية، أن قوات من 13 دولة، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

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