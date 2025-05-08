بحضور السيسي، 8 رسائل من بوتين للرؤساء المشاركين في حفل عشاء الكرملين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس بوتين، اليوم، تكريما لرؤساء الوفود الأجنبية المشاركين في الاحتفال بالذكري الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى

وألقي الرئيس الروسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- اليوم مع إرساء نظام عالمي أكثر عدلا تتعاظم أهمية وضرورة الأمم المتحدة مرة أخرى

- يوم 9 مايو يوم مقدس للشعب الروسي متعدد الجنسيات

- لقد لعب الاتحاد السوفييتي دورا حاسمًا في هزيمة النازية.. هذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحدٍ طمسها أو تشويهها أو انتحالها

- أن آباء وأجداد وأجداد شعب بلادنا حققوا إنجازا لن تتلاشى عظمته أبدا

- لقد خاضوا معركة مميتة من أجل وطنهم ومن أجل حقهم في تقرير مصيرهم باستقلالية

- أعرب بوتين عن امتنانه لزعماء الدول ورؤساء الوفود الذين قدموا إلى موسكو لتكريم ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى

- لن ننسى حلفاءنا ورفاقنا في النضال المقدس ضد النازية

- إن الجهود المشتركة لشعوب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ أدت إلى النصر

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