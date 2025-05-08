مواطن يطلق النار على عدة أشخاص بالقرب من العاصمة الأوكرانية

ذكر موقع سترانا الأوكراني في تقرير له اليوم الخميس، أن أحد المواطنين فتح النار وأطلق الرصاص على بضعة أشخاص في قرية سوفييفسكايا بورشاجوفكا بالقرب من العاصمة كييف.

أوكراني يطلق النار على عدة أشخاص بالقرب من كييف



ومن جانبها أعلنت الشرطة في بيان صادر عنها بيان، أن رجلا مجهول الهوية، أطلق النار اليوم على عدة أشخاص في قرية سوفييفسكا بورشاغوفكا بالقرب من كييف. ووصلت خدمات الطوارئ كافة إلى مكان الحادث.



وقال شهود عيان، أن الجاني استخدم بندقية آلية في إطلاق النار، وبحسب البيانات الأولية وقعت الحادثة في الساعة 15:22.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به سلم نفسه للشرطة طواعية على الفور تقريبا. ولم يتم تحديد سبب تصرفه هذا حتى الآن.وتم العثور على بضع جثث لقتلى في مكان الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن عددهم بدقة حتى الآن.

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