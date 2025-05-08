الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مواطن يطلق النار على عدة أشخاص بالقرب من العاصمة الأوكرانية

الشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية

ذكر موقع سترانا الأوكراني في تقرير له اليوم الخميس،  أن أحد المواطنين فتح النار وأطلق الرصاص على بضعة أشخاص في قرية سوفييفسكايا بورشاجوفكا بالقرب من العاصمة كييف.  

أوكراني يطلق النار على عدة أشخاص بالقرب من كييف


ومن جانبها أعلنت  الشرطة في بيان صادر عنها بيان، أن رجلا مجهول الهوية، أطلق النار اليوم على عدة أشخاص في قرية سوفييفسكا بورشاغوفكا بالقرب من كييف. ووصلت خدمات الطوارئ كافة إلى مكان الحادث.


وقال شهود عيان، أن الجاني استخدم بندقية آلية في إطلاق النار، وبحسب البيانات الأولية وقعت الحادثة في الساعة 15:22.

وأضافت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به سلم نفسه للشرطة طواعية على الفور تقريبا. ولم يتم تحديد سبب تصرفه هذا حتى الآن.وتم العثور على بضع جثث لقتلى في مكان الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن عددهم بدقة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كييف أوكرانيا حادث اطلاق نار

مواد متعلقة

مسئول أوكراني يستبعد إرسال قوات حفظ سلام أوروبية وأمريكية إلى كييف

هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تعلن قرارها بشأن مباراة القمة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

وسام أبو علي يقود تشكيل هجوم الأهلي أمام المصري في الدوري

تحذير جديد من الكهرباء بشأن فاتورة الاستهلاك لشهر مايو

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، خبيرة اقتصادية تكشف توقعاتها لأسعار الذهب منتصف 2025

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

6 شروط يجب توافرها للانضمام للجان وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفستان الأزرق فى المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

خالد الجندي: نركز على المال والمظاهر وهذه الطريقه الصحيحة للتعامل مع الابتلاء (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة للحمل بالولد والذرية

المزيد
الجريدة الرسمية