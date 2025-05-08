احذري إعادة تسخينه، ما هي متلازمة الأرز المقلي وأعراضها ومخاطرها؟

آثار وفاة شاب بلجيكى بسبب تناوله طبق مكرونة الذعر، حيث أصابه تسمم ناتج عن تسخينه طبق مكرونة تم تحضيره منذ 5 أيام ولم يتم وضعه بالثلاجة.

وعادة يحذر الأطباء من عدم ترك الطعام مكشوف خارج الثلاجة، وكانت تعتقد ربات البيوت أن اللحوم والمسلمات فقط هى التى تفسد سريعا، ولكن فى الحقيقة فساد الأرز والمكرونة أخطر.

ما هى متلازمة الأرز المقلي

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن متلازمة الأرز المقلي هي حالة تسممية ناتجة عن تناول أرز مطبوخ ترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة ثم أعيد تسخينه قبل تناوله تحدث هذه المتلازمة نتيجة لنمو بكتيريا تسمى البكتيريا العصوية الشمعية، وهي بكتيريا تفرز سموم تقاوم الحرارة ولا يتم تدميرها بالتسخين العادي، وتم تسميتها بهذا الاسم بعد عدة حالات تسمم مسجلة، أشهرها في اليابان، حيث تناول أشخاص أرز مقلى تم حفظه خارج الثلاجة ثم إعادة تسخينه.

أعراض متلازمة الأرز المقلي

وأضاف خليل، تظهر الأعراض غالبا خلال 1 إلى 5 ساعات من تناول الأرز الملوث، وتشمل:

الغثيان

القيء الشديد

تقلصات في المعدة

إسهال في بعض الحالات

إرهاق وضعف عام

وتابع، عادةً ما تكون الأعراض حادة ومزعجة لكنها تزول خلال 24 ساعة، إلا أن بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الجفاف أو مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

أسباب متلازمة الأرز المقلي

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أن السبب الرئيسي هو نمو بكتيريا العصوية الشمعية في الأرز المطبوخ الذي يترك في درجة حرارة الغرفة (خاصة بين 15-50 درجة مئوية) لفترة طويلة، تشمل الأسباب أيضا:-

عدم تبريد الأرز بعد الطهي خلال ساعتين.

ترك الأرز في أوعية مغلقة دافئة مثل قدر الأرز أو المقلاة.

إعادة تسخين الأرز أكثر من مرة.

عدم تسخين الأرز بدرجة حرارة كافية لقتل البكتيريا.

مخاطر متلازمة الأرز المقلي

واضاف خليل، أنه رغم أن الحالة غالبا ما تكون بسيطة، فإنها قد تشكل خطر في الحالات التالية:

الجفاف الشديد الناتج عن القيء أو الإسهال.

تسمم غذائي حاد قد يستدعي دخول المستشفى.

تلف الكبد أو الكلى (نادر جدا وفي حالات التسمم الشديدة).

الوفاة، كما في حالات نادرة موثقة في الأطفال أو من يعانون من ضعف مناعي.

متلازمة الأرز المقلي

علاج متلازمة الأرز المقلي

وعن علاج متلازمة الأرز المقلي قال الدكتور عماد أنه لا يوجد علاج خاص، بينما يعتمد العلاج على دعم الأعراض، مثل:-

شرب السوائل بكثرة لتعويض ما يُفقد من الجسم.

محاليل الجفاف في حالات الإسهال أو القيء.

أدوية مضادة للغثيان إذا استدعى الأمر (بإشراف طبي).

الراحة التامة وعدم تناول أطعمة ثقيلة حتى زوال الأعراض.

الذهاب للطوارئ في حالات الجفاف أو التسمم الشديد.

طرق الوقاية من متلازمة الأرز المقلي

وللوقاية من هذه المتلازمة، أوصى استشارى أمراض الباطنة ببعض النصائح، منها:-

لا تتركى الأرز المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

قومى بتبريد الأرز سريعا بعد الطهي ووضعه في أوعية مسطحة.

احفظى الأرز في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية.

عند إعادة التسخين، تأكدى من وصول الحرارة إلى أكثر من 74 درجة مئوية.

لا تعيدى تسخين الأرز أكثر من مرة.

تخلصى من أي أرز مطبوخ تم حفظه أكثر من يومين إلى ثلاثة في الثلاجة.

أضرار إعادة تسخين الأرز

وتابع، أنه رغم أن إعادة تسخين الأرز بحد ذاتها ليست ضارة، إلا أنها تصبح خطيرة في الحالات التالية:

إذا تم تخزين الأرز بشكل غير صحيح قبل التسخين.

إذا لم يتم تسخين الأرز بدرجة حرارة كافية لقتل البكتيريا.

تكرار التسخين يزيد من فرصة نمو البكتيريا وتراكم السموم.

لسموم التي تنتجها البكتيريا العصوية الشمعية مقاومة للحرارة، ما يعني أن التسخين لا يزيل الخطر في حال كانت السموم موجودة بالفعل.

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