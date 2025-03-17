7 سلوكيات خاطئة تسبب فساد الأدوية فى المنزل

وجود الأدوية فى الثلاجة أمر طبيعي فى منزل به أطفال، حيث تحرص الأمهات على حفظ بعض الأدوية للطوارئ مثل أدوية الإسهال والسخونة ونزلات البرد.

لكن تجهل الأمهات أن هذه الأدوية تكون بلا فائدة لأن لها صلاحية بعد الفتح وبالتالى الأدوية المخزنة بالثلاجة تكون بلا فائدة وليس لها فاعلية ما يؤثر على صحة الطفل.

سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات في حفظ الأدوية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن حفظ أدوية الأطفال بطريقة غير صحيحة يكون خطر على صحتهم، وهناك سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات في حفظ الأدوية، منها:

ترك الأدوية في متناول الأطفال، ويجب أن تحفظ في مكان عالي أو في خزانة مغلقة حتى لا يستطيع الأطفال الوصول إليها.

عدم استخدام العبوات الأصلية، ونقل الدواء لزجاجة أخرىيمكن أن يجعل الجرعة غير واضحة أو يؤدي لخلط الأدوية بالخطأ، لذا يجب تركه فى عبوته الأصلية.

التخزين في الحمام أو المطبخ، والرطوبة والحرارة تقلل من فاعلية الأدوية، فالأفضل حفظها في مكان جاف وبارد بعيد عن الشمس.

عدم متابعة تاريخ الصلاحية، أدوية الأطفال خاصة الشراب تكون صلاحيتها قصيرة بعد الفتح، فمن للضروري كتابة تاريخ الفتح على العلبة والتخلص منها بعد المدة المحددة.

عدم تخزين الأدوية في درجة الحرارة المناسبة، وبعض أدوية الأطفال مثل المضادات الحيوية السائلة يحب أن تحفظ في التلاجة بعد الفتح، وتركها خارج الثلاجة يمكن أن يفسدها.

استخدام ملاعق الطعام بدلا من المعيار الطبي، وهذا يؤدى إلى حصول الطفل على جرعات غير دقيقة، لذا يجب دائما استخدام السرنجة أو الكوب المعياري الذى يأتى مع الدواء.

الاحتفاظ بالأدوية بعد انتهاء الحاجة إليها، وأدوية الشراب يمكن أن تفسد سريعا، والأفضل التخلص منها بعد انتهاء العلاج لتجنب إعطاء الطفل دواء غير فعال أو فاسد بالخطأ.

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب على الأمهات دائما أن تسأل الصيدلي أو الطبيب عن طريقة تخزين أي دواء جديد لطفلك لضمان سلامته.

حفظ الأدوية

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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