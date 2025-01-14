الأعراض المبكرة والشائعة لالتهاب القولون التقرحي بالتفصيل

تشمل أعراض التهاب القولون التقرحي الإسهال وألم المستقيم والنزيف والرغبة المتكررة في التبرز وآلام البطن والتشنجات وفقدان الوزن.

ويسبب التهاب القولون التقرحي التهابًا وقرحًا على طول بطانة الأمعاء، وهو أحد النوعين الأساسيين من مرض التهاب الأمعاء (IBD)، إلى جانب مرض كرون.

وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي من أعراض مثل الحاجة المتكررة لحركة الأمعاء والإسهال ووجود دم في البراز، وتميل الأعراض إلى الظهور في نوبات ويمكن أن تدخل في حالة هدوء لأسابيع إلى سنوات في كل مرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الأعراض الشائعة لالتهاب القولون التقرحي

تختلف شدة أعراض التهاب القولون التقرحي بين الأشخاص، ويعاني الأشخاص المصابون بأخف أشكاله من عدد طبيعي من البراز يوميًا ولا يوجد دم ملحوظ في برازهم.

قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي الشديد من خمس حركات أمعاء أو أكثر يوميًا وقد يكون لديهم نزيف كبير.

يميل التهاب القولون التقرحي إلى الظهور ببطء ويزداد سوءًا بمرور الوقت مع انتشار الالتهاب، ويمكن أن يساعد الحصول على العلاج المناسب في منع تفاقم الأعراض. ​​يمكن أن يساعد تقليل التوتر أيضًا في منع التفاقم.

فيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب القولون التقرحي:

الإسهال والنزيف الشرجي

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي من الإسهال المائي، بالإضافة إلى الرغبة المتكررة والمفاجئة في التبرز.

وتحدث الرغبة في التبرز لدى بعض الأشخاص فجأة لدرجة أنها تعطل حياتهم اليومية بشكل كبير، ويحتاج بعض الأشخاص إلى التبرز أكثر من 10 مرات في اليوم.

ويلاحظ المرضي وجود دم أو صديد أو مخاط في البراز، وقد يعاني أيضًا من نزيف المستقيم إذا كان يعاني من تفاقم المرض، ويأتي الدم من القرح على طول سطح المستقيم.

إذا كان يعاني من إسهال لا يمكن السيطرة عليه أو لاحظت وجود دم في البراز، فيجب زيارة الطبيب، ويمكن أن يؤدي الإسهال الناجم عن التهاب القولون التقرحي إلى حالات طبية طارئة مثل:

جفاف شديد

ثقب القولون

تسمم الدم

ألم البطن والمستقيم

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحي من ألم في المستقيم أو البطن، وقد يكون وجود قدر كبير من آلام البطن علامة على أنه يعاني من تفاقم المرض أو أن الحالة تزداد سوءًا.

يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد وقد يؤثر أيضًا على المستقيم، ويكون الألم مصحوبًا أيضًا بتشنجات عضلية مستمرة وتقلصات.

الحمى

يصاب حوالي 40٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي بالحمى، وفي معظم الأحيان، تكون الحمى مزمنة ومنخفضة الدرجة.

إذا أصيب الشخص بحمى تزيد عن 39 درجة مئوية، فيجب طلب العناية الطبية الطارئة.

فقر الدم

يمكن أن يؤدي النزيف المتكرر إلى فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء)، ويؤدي فقر الدم إلى التعب وأعراض أخرى مثل شحوب الجلد ومشاكل التركيز وضيق التنفس.

يمكن تجنب فقر الدم عن طريق فحص مستويات الحديد كل 6-12 شهرًا.

أعراض إضافية

يمكن أن يؤدي التهاب القولون التقرحي إلى عدد من الأعراض الأخرى، وقد يصاب بعض الأشخاص بالإمساك - على الرغم من أنه ليس شائعًا مثل الإسهال.

يمكن أن يؤدي الالتهاب الجهازي في جميع أنحاء الجسم إلى أعراض عامة مثل:

التهاب العين

ألم المفاصل

تورم المفاصل

تورم الفم

طفح جلدي

الأعراض حسب نوع التهاب القولون التقرحي

يمكن تقسيم التهاب القولون التقرحي إلى أنواع فرعية اعتمادًا على مكان الالتهاب في القولون.

التهاب المستقيم التقرحي: يؤثر التهاب المستقيم التقرحي على المستقيم، وهو الجزء من القولون الأقرب إلى فتحة الشرج، وهو النوع الأكثر شيوعًا ويؤثر على 30-60٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي.

التهاب المستقيم والسيني: يسبب التهاب المستقيم والسيني التهاب المستقيم والجزء السفلي من القولون، والذي يسمى القولون السيني.

التهاب القولون الأيسر: يؤثر التهاب القولون الأيسر على المستقيم والقولون السيني والجزء النازل من القولون على الجانب الأيسر من الجسم.

التهاب القولون الشامل: يؤثر التهاب القولون الشامل على القولون بأكمله.

أعراض تفاقم التهاب القولون التقرحي

يميل التهاب القولون التقرحي إلى التناوب بين فترات خفيفة وعدم ظهور أعراض إلى تفاقمها.

السبب الدقيق للتفاقم غير معروف تمامًا، ولكن يُعتقد أن بعض محفزات الطعام والتوتر قد تلعب دورًا.

عندما يتفاقم التهاب القولون التقرحي، يكون خطر الإصابة بمضاعفات شديدة أو الحاجة إلى عناية طبية طارئة أعلي، وتشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

تضخم القولون السام (توسع القولون)

نزيف حاد

جفاف

زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم

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