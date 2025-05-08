يوم الحسم بالجبلاية.. التظلمات تضع نهاية لأزمة مباراة الأهلي والزمالك.. و3 احتمالات للقرار المنتظر تحدد مسار لقب الدوري

تعلن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، والتي لم تقم بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قراراتها النهائية اليوم الخميس دون أي تأجيل في إعلانها.

صراع اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

قرار لجنة التظلمات اليوم يشعل صراع الاندية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري الممتاز.

هناك سيناريوهات متوقعة للقرار؛ الأول هو اعتماد قرار رابطة الأندية الأخير والاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا دون خصم النقاط الثلاث الإضافية، وفي تلك الحالة المستفيد الأكبر هو الأهلي، حيث يظل الحال كما هو بجدول الدوري، ويزداد أمله في استعادة الصدارة، والخاسر الأكبر هو الزمالك بابتعاده عن المنافسة.

أما حال اعتماد القرار الأول وخصم ثلاث نقاط إضافية من الاهلي، فالمستفيد هما فريقي بيراميدز والزمالك، حيث يزداد أمل الأول في الفوز باللقب لاتساع الفارق مع الأهلي ويزداد أمل الزمالك في اللحاق بالأهلي بالمركز الثاني والمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وهناك سيناريو آخر، وهو إعادة المباراة وهذا السيناريو يعد الأضعف، حيث قللت مصادر من إمكانية إعادة المباراة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

مستندات رابطة الأندية

وألزمت لجنة التظلمات، رابطة الأندية المحترفة بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

وأرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

وأرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

وكانت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور قررت في جلستها ال23 من أبريل الماضي حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

قرارات لجنة الاستئناف بشأن أزمة مباراة القمة

وكانت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، قد أصدرت مسبقا عدة قرارات بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة والتي شهدت انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك، ومعاقبته بخصم نقاط المباراة.

وقررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.

كما أكدت تأجيل القرار وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

وصرحت اللجنة لكل من؛ نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

وأشارت اللجنة إلى طلبها من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.

الأهلي ينسحب أمام الزمالك في الدوري الممتاز

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130 بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

قرارات رابطة الأندية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك

وقررت رابطة الأندية عقب المباراة معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه مع خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم.

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

شكوى الأهلي إلى الأولمبية

وتقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، على خلفية إقامة مباراته أمام الزمالك بحكام مصريين، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار بالانسحاب.

نص رفض اللجنة الأولمبية

وأصدر مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، برفض الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد كل من؛ رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، على خلفية انسحابه من مباراة الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز.

تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

وأصدر الأهلي بيانا تضمن وجود تفكير في الانسحاب من بطولة الدوري حال تنفيذ عدة طلبات أشار إليها في بيان والتي كان أبرزها خوض المباراة بطاقم تحكيم أجنبي.

وأكد الأهلي انه أعلن في بيان من قبل أنه ملتزم بكافة قرارات اللجنة الأولمبية ولكن يطالب بوجود جلسة استماع باعتبار أن له الحق في الاطلاع على خطابات الاتحاد ورابطة الأندية للجنة الأولمبية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في خطوة سريعة تجهيز بيان للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكوى المارد الأحمر بشأن أزمة مباراة القمة 130.

تعديل قرار رابطة الأندية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0 الأمر الذي رفضه ناديي الزمالك وبيراميدز ليقررا بعدها الطعن على قرارات رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

شكوى بيراميدز

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء ٢ أبريل، مطالبا فيها بإيقاف وإلغاء قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، الصادر بتاريخ يوم ٣٠ مارس باعتماد فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة وإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم.

بيراميدز يتظلم على قرار رابطة الأندية

وأرسلت الإدارة القانونية مذكرة تتضمن كل ما يتعلق بالأحداث والوقائع والبنود القانونية التي يستند عليها بيراميدز في طلبه، وما حدث في العام الماضي من عقوبات على نادي الزمالك في واقعة مماثلة.

وأكد النادي أنه يطالب بإيقاف تنفيذ القرار المعدل المطعون به والمتمثل في البيان الصادر عن الرابطة على موقعها الإلكتروني بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۲۵ والذي انتهى فيه الى عدم تطبيق عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي بنهاية الموسم وذلك لحين الفصل نهائيا في موضوع التظلم.

وطالب النادي بإلزام الرابطة بتقديم نسخة رسمية من القرار المعدل المطعون به مع نسخة من محضر قرار مجلس إدارة الرابطة بهذا الشأن وما يرتبط به من مستندات وأخصها الشكوى المقدمة من النادي الأهلي موضوع القرار.

موقف الزمالك بشأن القمة 130

وتمسك الزمالك بتطبيق اللائحة واعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة التي لم تُلعب، بعد عدم حضوره في الموعد المحدد، مطالبًا بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية، أسوة بما حدث في وقائع سابقة.

ويأمل الزمالك في أن يُنصفه قرار لجنة التظلمات، خاصة في ظل التمسك بموقفه القانوني والاعتماد على لوائح رابطة الأندية المنظمة للمسابقة.

ورفض الزمالك قرارا رابطة الاندية المعدل بالاكتفاء باحتساب الاهلي خاسرا للمباراة والعدول عن خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم

تضامن الزمالك وبيراميدز ضد الأهلي

شهدت الأيام التي أعقبت قرار التعديل تظلم الزمالك وبيراميدز ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

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