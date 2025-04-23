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رياضة

اتحاد الكرة يحتفل بمنتخب تحت 17 سنة بعد التأهل لكأس العالم (صور)

احتفال اتحاد الكرة
احتفال اتحاد الكرة بمنتخب تحت 17 سنة، فيتو

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني تحت 17 سنة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم.

جاء الاحتفال بدعوة من وليد درويش عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب في بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت في المغرب.

وتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأول لتقديم التهنئة للمنتخب الوطني تحت 17 سنة.

 

 

 

وهنأ حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، مشيدا بالروح التي يتمتع بها المنتخب بالعودة في المباريات بعد التأخر في النتيجة.

ودعم حسام حسن  اللاعبين مطالبا إياهم ببذل الجهد لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للناشئين المقرر في قطر نوفمبر القادم.

حضر الاحتفال حمادة الشربيني ومحمد أبو حسين، وإيناس مظهر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، محمد إبراهيم المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأحمد فوزي مدرب الحراس، وقاسم قدري دكتور العلاج الطبيعي، ووليد مهدي المدير الإداري، ولاعبي المنتخب.

 

عودة مصر للبطولة بعد غياب 

ونجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل عن جدارة واستحقاق للنسخة الـ15 لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، بعدما توج بطلا لدورة شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب في شهر نوفمبر الماضي 

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المنتخب الوطني تحت 17 سنة الاتحاد المصري لكرة القدم كأس العالم حسام حسن منتخب الناشئين

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