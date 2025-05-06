غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الأهلي على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile” وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام جماهير الأهلي بتوجيه السباب بشكل جماعي.

المصري يشكو جماهير الأهلي لرابطة الأندية

وكان مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ينتظر قرار رابطة الأندية بتطبيق اللائحة على جماهير الأهلي، بعد التجاوزات اللفظية والسباب الجماعي وهتافهم ضد النادي البورسعيدي والمدينة الساحلية، خلال مباراة الأحمر أمام حرس الحدود بمسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة خروج جماهير الأهلي، عن النص بهتافات ضد المصري البورسعيدي، لينتظر مجلس إدارة النادي الساحلي، قرار الرابطة تجاه تلك التجاوزات.

وأرسل المصري استفسار رسمي لرابطة الأندية يسأل عن تطبيق اللائحة بحرمان الأهلي من جماهيره مباراتين على الأقل مثلما تم توقيع نفس العقوبة على جمهور الزمالك بحجة السباب الجماعي في الجولة السابقة.

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