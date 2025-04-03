الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يطالب رابطة الأندية بتوضيح أسباب تأخر الرد على طلباته

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أرسل نادي الزمالك خطابًا جديدًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، يستفسر فيه عن أسباب عدم الرد على مطالبه العاجلة، وذلك بعد الأنباء المتداولة بشأن تعديل القرار رقم (50) الذي سبق إخطاره به.

وأكد الزمالك في خطابه أنه الطرف الأساسي في هذا الملف، لكنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن التعديلات التي أُعلن عنها في بيان الرابطة بتاريخ 30 مارس 2025.

وشدد الزمالك على ضرورة تلقيه ردًّا رسميًّا في أسرع وقت على ثلاث نقاط رئيسية: الحصول على صورة كاملة من القرار الجديد، بيان تفصيلي يوضح أسباب اتخاذه إن وجد، بالإضافة إلى صورة من محضر اجتماع الرابطة الذي صدر خلاله القرار، مع جميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

وأكد الزمالك أنه رغم احترامه لكافة الأطراف، فإن عدم تزويده بهذه المعلومات سيعتبر بمثابة إقرار من الرابطة بعدم وجود القرار أو الوثائق المتعلقة به.

وكانت رابطة الأندية قد أرسلت في وقت سابق، وتحديدًا يوم 15 مارس 2025، خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك برقم صادر 707، يتضمن القرار رقم (50) الخاص بمباراة الزمالك والأهلي التي كان من المقرر إقامتها في 11 مارس 2025.

وجاء في القرار اعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0، وخصم ثلاث نقاط من المنافس، إلى جانب فرض غرامات وعقوبات مالية.

وينتظر الزمالك رد رابطة الأندية لحسم موقفه، مع احتفاظه بحقه القانوني في التصعيد حال عدم تلقيه ردًا رسميًا خلال الفترة المقبلة.

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