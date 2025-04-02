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رياضة

بعثة بيراميدز تطير إلي المغرب السبت لمواجهة الجيش الملكي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز إلي المغرب السبت القادم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بموقعة الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وجاري تجهيز الأوراق الرسمية والتأشيرات الخاصة ببعثة الفريق من قبل الجهاز الإداري للفريق السماوي.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم الـ 8 من أبريل الجاري، موعدًا لمباراة الجيش الملكي والمغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز  في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

 

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