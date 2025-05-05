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رياضة

موقف ثلاثي القمة، ترتيب مجموعة التتويج قبل مباريات اليوم بالدوري

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

 ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري في مجموعة تحديد البطل قبل مباراتي اليوم الإثنين في ختام الجولة الرابعة للمرحلة النهائية.

 

ويلتقي اليوم الزمالك مع البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا مع بتروجت، في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 

1- بيراميدز  47 نقطة 
2- الأهلي  46 نقطة 
3- الزمالك  39 نقطة 
4- المصري البورسعيدي  35 نقطة 
5- البنك الأهلي  32 نقطة 
6- فاركو  29 نقطة 
7- سيراميكا كليوباترا  27 نقطة 
8- بتروجيت  25 نقطة 
9- حرس الحدود  22 نقطة 
 

جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري 

 

نظام الدوري المصري 

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

 

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

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