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رياضة

الزمالك يترقب قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة 130

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يتابع نادي الزمالك اليوم عن كثب اجتماع لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، والتي تنظر في التظلم المقدم من النادي الأبيض ونادي بيراميدز بشأن أزمة مباراة القمة 130، وقرار عدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم.

وتعقد اللجنة اجتماعها الحاسم اليوم لمناقشة الملف الشائك، حيث من المنتظر أن تطلع على كافة المستندات المقدمة من اللجنة الأولمبية المصرية، ورابطة الأندية، والنادي الأهلي، إلى جانب تظلمي الزمالك وبيراميدز، في ظل حالة من الترقب داخل الأوساط الرياضية.

وكان الزمالك قد تمسك بتطبيق اللائحة واعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة التي لم تُلعب، بعد عدم حضوره في الموعد المحدد، مطالبًا بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية، أسوة بما حدث في وقائع سابقة.

ويأمل الزمالك في أن يُنصفه قرار لجنة التظلمات، خاصة في ظل التمسك بموقفه القانوني والاعتماد على لوائح رابطة الأندية المنظمة للمسابقة.

ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة قرارها النهائي خلال ساعات، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، لما يحمله القرار من تأثير مباشر على شكل جدول الدوري وتحديد المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري.

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