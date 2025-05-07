زيلينسكي: العالم لا يرى من روسيا أي رد على مقترحنا سوى ضربات جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، ان اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل ما زال ساريا.

وأضاف زيلنسكي، أن العالم لا يرى من روسيا أي رد على مقترحنا سوى ضربات جديدة ما يوضح من هو سبب الحرب.

واختتم الرئيس الأوكراني: الحرب خسارة للجميع بما في ذلك المعتدي الروسي وتزداد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هذه الحرب.

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