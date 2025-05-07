وجه الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى الهند بشن هجوم على محطة نيلوم-جيلوم الكهرومائية في إقليم كشمير، مؤكدا أن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة للمحطة.

باكستان تتهم الهند بشن هجوم على محطة الطاقة الكهرومائية

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المدير العام لإدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف شودري قوله: “بعد الهجوم الليلي، شنت الهند ضربة استهدفت مشروع نيلوم-جيلوم الكهرومائي، وألحقت به أضرارا كبيرة”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت ضربات محددة على بنى تحتية قالت إنها "إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردا على هجوم إرهابي وقع مؤخرا في منطقة باهالجام.

وأوضحت الوزارة أن العملية لم تستهدف أيا من المنشآت العسكرية الباكستانية، مشددة على أن الضربات جاءت في سياق الرد على تهديدات أمنية.

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