الهند تزعم ضربها لـ معسكرات إرهابية في باكستان

قال الجيش الهندي: إن الضربات العسكرية التي شنها على باكستان اليوم الأربعاء، استهدفت "معسكرات إرهابية" بحسب زعمه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

الاستخبارات ومراقبة وحدات الإرهاب المتمركزة في باكستان

وزعم الجيش الهندي، أن الضربة على المقرات استهدفت مواقع بمثابة مراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تلقين، وتضم أسلحة ومرافق تدريب.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري: "أظهرت الاستخبارات ومراقبة وحدات الإرهاب المتمركزة في باكستان، أن هجمات أخرى ضد الهند كانت وشيكة، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ ضربات استباقية واحترازية".

الهند وباكستان تبادلت إطلاق المدفعية الثقيلة على طول حدودهما

وتبادلت الهند وباكستان إطلاق المدفعية الثقيلة على طول حدودهما المتنازع عليها في كشمير اليوم الأربعاء في تصعيد كبير بين الجارتين المسلحتين نوويا.

واندلعت الأزمة الأخيرة، بعد أن شنت نيودلهي ضربات صاروخية على منافستها، وأفادت التقارير لاحقا بوقوع وفيات على الجانبين.

نيودلهي تتهم باكستان بدعم الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات على المدنيين

وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الهجوم الأكثر دموية منذ سنوات على المدنيين في الجزء الذي تديره الهند من كشمير في 22 أبريل، والذي قتل فيه 26 رجلًا.

بينما رفضت إسلام آباد هذه التهمة وقالت إنها غير متورطة في أي من هذا.

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