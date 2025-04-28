وزير الأمن الإسرائيلي: نستعد لإحباط مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل تواصل استعداداتها لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، مشددًا على وجود تنسيق عميق ومستمر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

وأضاف الوزير أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الملف النووي الإيراني، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها القومي بالتعاون مع حلفائها.

فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضع خطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن نتنياهو يعمل حاليًا على بلورة خطوات سياسية وعسكرية لإنهاء العمليات القتالية، مشيرًا إلى أن التوجه يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل منظم مع الحفاظ على الأهداف التي وضعتها الحكومة منذ بداية العمليات.

المقاومة الفلسطينية: تفكيك أجهزة تجسس زرعها الاحتلال في غزة

وكشف مصدر في المقاومة الفلسطينية عن تفكيك عدد من أجهزة التنصت والتتبع البصري التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن من بين الأجهزة التي جرى اكتشافها وتفكيكها، جهازًا خفيا موضوعًا داخل حجر بناء، يحتوي على معدات تنصت وكاميرات مراقبة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة تواصل جهودها لإحباط محاولات العدو في رصد تحركات القادة واستهدافهم.

فيما أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 30 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

غارات على خيمة تؤوي نازحين

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارات على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

وفي السياق ذاته استهدفت غارة إسرائيلية فلسطينيين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة وأوقعت عدد من الجرحى.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط 71 شهيدا ونقل 153 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحة غزة، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا

وكشفت صحة غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52314 شهيدا و117792 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

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