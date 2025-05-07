الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الحسينية بالشرقية

محافظ الشرقية تنفذ
محافظ الشرقية تنفذ الإزالة الفورية لحالات تعد

أكد المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أن الوحدة المحلية بقرية قصاصين الشرق  التابعة لرئاسة المركز تمكنت من تنفيذ الإزالة لحالات تعديات بالبناء المخالف وهو عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية علي مساحة إجمالية 200 متر بناحية الإيطالية. 

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما تم أيضا إزالة غرفة  بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 70 مترا بناحية سماكين الشرق التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة وتم مساواتها بالأرض وتنبه على المتعدى بزراعتها. 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

وناشد المهندس محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الإتصال على الخطوط الأرضية 055/2303693-055/2312540-055/2314004.

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