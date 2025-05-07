إزالة تعديات بالبناء المخالف في الحسينية بالشرقية

أكد المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أن الوحدة المحلية بقرية قصاصين الشرق التابعة لرئاسة المركز تمكنت من تنفيذ الإزالة لحالات تعديات بالبناء المخالف وهو عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية علي مساحة إجمالية 200 متر بناحية الإيطالية.

كما تم أيضا إزالة غرفة بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 70 مترا بناحية سماكين الشرق التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة وتم مساواتها بالأرض وتنبه على المتعدى بزراعتها.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وناشد المهندس محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الإتصال على الخطوط الأرضية 055/2303693-055/2312540-055/2314004.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.