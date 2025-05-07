زغلول صيام يكتب: من يدير الزمالك بالضبط؟! وهل رحيل بيسيرو سيحل المشاكل؟!

المشهد العبثي الذي نشاهده يوميًا في القلعة البيضاء يجعل السؤال المنطقي يتبادر إلى الذهن: من يدير الزمالك بالضبط؟ هل هو الأستاذ حسين لبيب، رئيس الزمالك، الذي اختارته الجمعية العمومية بمحض إرادتها؟ أم أن هناك أطرافًا خارجية تمسك بزمام خيوط اللعبة؟ أم هو المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، الذي كان يُشار إليه بالبنان وقت أن كان رئيسًا لاتحاد كرة اليد؟

نعم، ووفقًا لما نستشعره، فإن هذا المجلس لم يعد هو الذي يدير، بل ترك خيوط اللعبة لآخرين، ولو أن هؤلاء يتعمدون إفشال الزمالك، لما كان الأمر بهذا السوء، اختاروا بعضًا من المحسوبين على الزمالك، وسوابق أعمالهم في مجال الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، تؤكد أن الفشل لاحقهم.

ما بين رجل أعمال ثبت للقاصي والداني أن المال وحده ليس كافيًا لإدارة الزمالك، ونجوم سابقين كان الفشل حليفهم في كل منصب تولّوا أمره، سواء في الإدارة أو التدريب، وصل الزمالك إلى ما وصل إليه.

ما بين إقالة جروس ومعاونيه والتعاقد مع بيسيرو، جرت مياه كثيرة أكدت أن الأمور ليست على ما يرام، وأن الأمر بحاجة إلى نسف الحمام القديم، نسف الحمام الذي استبعد المخلصين واستعان بحزب أصحاب المصالح، والكل يتابع عن كثب انتظارًا للمصير المحتوم.

تحوّل الزمالك إلى بيت عتيق وغابت عنه الروح، وليس رحيل بيسيرو أو عبد الواحد السيد هو الحل، وليس استمرار لجنة التحنيط -عفوًا، أقصد التخطيط- حلًّا مثاليًّا بعد الفشل الذريع في عدد من الملفات، لعل أهمها موضوع زيزو.

عندما انتخبت الجمعية العمومية مجلس حسين لبيب، إنما اختارته ليكون صاحب قرار، وليس وكيلًا لآخرين لا يريدون الظهور في المشهد الأبيض، مجلس ربما لا يفوز بالدوري أو الكأس، ولكن مجلس قراره من رأسه، وليس من رأس الآخرين، حتى هذا لم نشاهده!!

أهذا هو الزمالك الذي تحب أن تراه جماهيره في شتى بقاع الأرض؟ أم شيء آخر لا يمت بصلة إلى قلعة كبيرة وعريقة تجاوز عمرها 100 عام؟ قلبي مع جماهير الزمالك التي تتجرع كأس الخسائر، رغم أن الجمهور لا يترك الفريق مهما كانت النتائج، ولكن إلى متى؟!

إذا كان الأستاذ حسين لبيب غير قادر على إدارة الأمر، فعليه الرحيل فورًا وترك الأمر لمن يستطيع، إنما سياسة القص واللصق والترميم على غش لن تجدي، لا رمادي ولا بنفسجي سيكون الحل السحري لمشاكل الزمالك.

لقد ساندنا المجلس فترات طويلة علّه يفيق من الغيبوبة، حتى وصل ميدو وحزومة، وكانت كلمة الفصل في إسناد الأمر لبعض الذين يعيشون في مراهقة إدارية بحتة.

يا سيد لبيب: كل يوم يمر على الزمالك يسحب من رصيدكم الذي نفد بالفعل، ومعك المجلس الموقر الذي لم أرَ فيه ملفًا يشفع لكم في الاستمرار، ويبقى للحديث بقية إن كان في العمر بقية.

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