طلاب قصر العيني ينظمون حملة توعوية بخطورة حوادث الطرق والإدمان والوجبات السريعة

شهدت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي الثاني تحت شعار "في الوقاية حماية"، برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

جانب من المؤتمر الطلابي بقصر العبني، فيتو

جاء المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الوقائي تجاه المخاطر الصحية والقانونية، وتسليط الضوء على دور الطب الشرعي والسموم في حماية الأرواح ودعم العدالة.

وأكد عميد الكلية أن كلية طب قصر العيني هي منارة التعليم الطبي في مصر والعالم، موجها تحية خاصة للطلاب من الجنسيات المختلفة المشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن دور الطبيب لا يقتصر على الجانب الإكلينيكي فقط، بل يجب أن يكون الطبيب فاعلًا في مجتمعه، واعيًا ومواكبًا للتكنولوجيا الحديثة.

عميد قصر العيني: الطبيب الناجح يجب أن يكون فاعلا في مجتمعه

أكد عميد طب قصر العيني أن الطبيب الناجح لا يقتصر على أداء مهامه الطبية فقط، بل يجب أن يكون فاعلًا في مجتمعه، واعيًا بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، مشيدًا بجهود الطلاب التي تمثل نموذجًا للطبيب المتكامل الذي تسعى الكلية لإعداده.

تضمن المؤتمر حملة توعوية موسعة بمشاركة طلاب الفرقة الثالثة، حيث تم تقسيمهم إلى عشرين مجموعة، تناولت كل أربع مجموعات موضوعًا من خمسة موضوعات رئيسية: حوادث الطرق، الوجبات السريعة، تعاطي المواد المخدرة، المنتجات المنزلية، المواد البلاستيكية.

وقدمت كل مجموعة منشورا توعويًا مبتكرًا تم توزيعه على المواطنين موثقًا بمقطع مرئي، إلى جانب أنشطة إضافية شملت عروض مجسمات وتمثيليات توعوية (Role Play)، في مشهد يعكس التفاعل بين الجانب الأكاديمي والواقع المجتمعي.

وفي ختام العروض، تم تقييم المشاركات من قِبل لجنة التحكيم، المكونة من: الدكتورة شيرين غالب، والدكتور محمد عدلي، والدكتورة أماني هنون، وللدكتورة عبلة عبد المجيد.

عروض الـ Role Play

كما تم تقديم عروض الـ Role Play من خمس مجموعات، تناولت موضوعات حيوية مثل: حوادث الطرق، الوجبات السريعة، الإدمان، العنف الاجتماعي، ومخاطر المنتجات المنزلية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

وفي ختام المؤتمر، أُعلن عن الفرق الفائزة في ثلاث فئات رئيسية، أفضل منشور توعوي، وأفضل مجسّم، وأفضل عرض Role Play.

وأكد منظمو المؤتمر أن هذه الفعالية ليست سوى خطوة في طريق طويل من التوعية والوقاية، آملين أن يكون الطلاب سفراء للوعي داخل وخارج أروقة الجامعة.

أشرف على إعداد المؤتمر: الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومتابعة وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما حضره الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث٠

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