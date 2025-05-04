الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

طرد المستأجر !

ليس مفهوما ولا مستساغا أن يناقش النواب التعديلات في قانون الإيجار القديم دون أن يعرفوا التعديلات التى تقدمت بها الحكومة مؤخرا، والتى قيل إنها تشمل ثلاثة مواد تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية ، وإنهاء هذه العقود بعد مرور خمس سنوات مقبلة.

 
حتى يتمكن النواب من مناقشة هذه التعديلات يتعين أن تقدم لهم هذه التعديلات الحكومية المقترحة، خاصة وأن عدة لجان من مجلس النواب كانت تعكف عن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، منذ حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجارات.

 
وليس مفهوما أو مقبولا أن تفكر الحكومة في تحرير العقود الإيجارية والسماح بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات دون أن تدرس تداعيات وآثار ذلك الاجتماعية، خاصة وأنه لا يمكن الارتكان إلى وعود الحكومة للمستأجرين بمنحهم أولوية للحصول على مساكن بديلة، لأن الحكومة نفسها لن تكون موجودة بعد خمس سنوات، وستكون هناك حكومة أخرى لم تتعهد بذلك.. 

وحتى إذا صدقنا وعود الحكومة للمستأجرين المطرودين فهل كلهم سيكون في مقدورهم توفير ثمن السكن الجديد.

 

فشل التدخل في الانتخابات!

الصحفيون وانتخاباتهم


إن طرد المستأجرين سواء بعد خمس سنوات أو أكثر أمر جلل، يتعين أن تكون الحكومة قد درست وبحثت تبعاته وآثاره على المجتمع واستقراره.. وكفانا تداعيات وتأثير ارتفاع الأسعار والتهاب الغلاء على عموم الناس، فلسنا في حاجة لمزيد من المتاعب والمشاكل والأزمات.. لا تفجروا المجتمع ولا تثيروا القلاقل فيه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الإيجار القديم القيمة الايجارية تعديل قانون الايجار القديم زيادة القيمة الايجارية طرد المستاجر قانون الإيجار عقود الايجار طرد المستأجرين الحكومة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

ماذا يريد ترامب منا؟!

هلع العاصفة!

طمع ترامب!

ثروة البابا !

لا يا سيد ترامب!

ads

الأكثر قراءة

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

زيزو يشارك في مران الزمالك بعد غياب طويل

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لطفلة شبين القناطر ضحية الاعتداء الجنسي من خفير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية صلاة الجماعة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على سداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية