الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعتدي على المعالم التاريخية الملاصقة للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أحد المعالم التاريخية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا باحة عائلة الشهابي المجاورة لباب الحديد، والتي تُعد من المعالم التاريخية ذات الأهمية العمرانية والدينية في البلدة القديمة من القدس.

 محاولات لتوسيع مدخل الباحة 

وأدانت محافظة القدس - في بيان اليوم الثلاثاء - هذا الاعتداء، مؤكدة أن ما يجري من محاولات لتوسيع مدخل الباحة وتحويله إلى ما يُسمى بـ"مكان صلاة يهودي"، بدعم مباشر من بلدية الاحتلال، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجريمة جديدة تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال في المدينة المقدسة.

مشروع تهويدي واضح يستهدف الحوض المقدس

وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن مشروع تهويدي واضح يستهدف الحوض المقدس والمباني الوقفية الإسلامية المحيطة بالمسجد الأقصى، في إطار مخطط "القدس الكبرى" الاستيطاني الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضه بالقوة، وهو اعتداء صارخ جديد على دور المملكة الأردنية الهاشمية والوصاية الهاشمية في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع جديد في القدس العتيقة.

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