مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل وقت سابق هدد وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإجلاء سكان قطاع غزة إلى جنوب محور موراج وإنشاء منطقة واحدة لتوزيع المساعدات بتأمين إسرائيلي.

وأشار إلى أن خيار الضم مطروح، مضيفا: “لم أطالب بإدراجه ضمن أهداف الحرب وعلينا أولا أن نحسم المعركة ضد حماس”.

كما قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف إن إسرائيل تحتل غزة للبقاء فيها ولا مزيد من الدخول والخروج فهذه حرب من أجل النصر.

وادعى سموتريتش: "حين يبدأ التوغل البري بغزة لا يوجد انسحاب من المناطق التي نسيطر عليها حتى لو كان ذلك مقابل المختطفين. أي انسحاب من غزة سيؤدي إلى تكرار 7 أكتوبر والطريقة الوحيدة لتحرير المختطفين هي إخضاع حماس.

وقبل وقت سابق هدم جيش الاحتلال، أكثر من 25 منزلا ومنشأة في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في خلة الضبع بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

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