الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

مسيرة تستهدف القاعدة الرئيسية للجيش السوداني وسط بورتسودان

الجيش السودانى، فيتو
الجيش السودانى، فيتو

 نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر بالجيش السوداني أن مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش في وسط بورتسودان.

استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان

وفي وقت لاحق؛ ذكر مسؤول بمطار بورتسودان أن استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان "عمل إرهابي"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقدير  حجم الخسائر بمطار بورتسودان.

وأضاف المسؤول السوداني في تصريحات له أنه يجري تقييم الأوضاع.

 

هجمات بالمسيرات استهدفت الميناء البحري والمطار

وبين المسؤول السوداني كذلك؛ أنه تم تعليق جميع الرحلات بمطار بورتسودان بعد استهدافه بالمسيّرات من قبل قوات الدعم السريع.

وتعرضت مدينة بورتسودان، اليوم الثلاثاء، لهجمات بالمسيرات، استهدفت الميناء البحري والمطار.

وتصاعدت أعمدة الدخان واللهب تتصاعد في محيط ميناء بورتسودان الجنوبي جراء هجوم بمسيرات.

 

قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي

وقال مسؤول سوداني إن قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي بطائرات مسيرة، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وبعد ساعات من استهدافها منشأة نفطية جنوب العاصمة الإدارية.

وأكد المسؤول إجلاء الموظفين والركاب من المطار عقب الهجوم، مشيرًا إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بالمطار، وهو ما ذكره شهود عيان في بورتسودان لـ"الشرق"، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء.

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