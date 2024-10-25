7 علاجات طبيعية بالمنزل للتخفيف من أعراض الربو

تساعد بعض العلاجات الطبيعية في التخفيف من أعراض الربو، إذ يمكن أن تساعد بعض علاجات الاسترخاء الطبيعية مثل التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي، والتخيل الموجه، والتغذية الراجعة البيولوجية في تخفيف التوتر.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا في تخفيف أعراض الربو، كما تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بشكل طبيعي في الأسماك عالية الدهون مثل السلمون والماكريل وسمك القد الجسم على محاربة الالتهاب، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

علاجات طبيعية لتخفيف أعراض الربو

ينظر للعديد من الأشياء على أنها علاجات طبيعية للربو، ولكن نظرًا لأن الدراسات حول العلاجات التكميلية والبديلة للربو كانت محدودة، فليس من الواضح مدى فعاليتها، أبرز العلاجات الطبيعية التي اتفقت عليها العديد من الأبحاث، تكون كالآتي:

الوخز بالإبر، يتضمن هذا العلاج الصيني التقليدي إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة من الجسم

الأعشاب والمكملات الغذائية الطبيعية، يستخدم العديد من الأشخاص الأعشاب والنباتات والمكملات الغذائية، وخاصة الأعشاب الصينية، لعلاج الربو، مثل المغنيسيوم وزيت السمك (أحماض أوميغا 3 الدهنية)، وتساعد الفيتامينات C وD وE في تقليل خطر ظهور الأعراض.

نظام غذائي للربو، يعاني بعض المرضى من حساسية تجاه الطعام، ويساعد تجنب الأطعمة المحفزة أيضًا في بعض أعراض الربو.

نظام غذائي قائم على النباتات، وجدت العديد من الدراسات فوائد للأشخاص المصابين بالربو الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي، ويتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ويعتقد الخبراء أن هذا النظام الغذائي يساعد في علاج أعراض الربو لأنه يساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم، وعمل خطة غذائية مماثلة تسمى DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم) أيضًا على تحسين السيطرة على الربو.

فقدان الوزن، يحمل معظم الأشخاص الذين لديهم أرطال زائدة، وزن في منتصف أجسامهم، ويمكن أن يجعل هذا من الصعب على الرئتين العمل، ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين حجم الرئة وتقليل فرص الإصابة بحالات تجعل الربو أسوأ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وقد يجعل التمرين أسهل أيضًا، مما قد يحسن أعراض الربو.

الكافيين، الكافيين موسع قصبي خفيف، مما يعني أنه يساعد في فتح مجاري الهواء، ووجدت الدراسات أنه قد يحسن وظيفة مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو.

اليوجا، يؤدي التوتر إلى ظهور أعراض الربو، ووجد أن تمارين التنفس المستخدمة في اليوجا تساعد بعض الأشخاص المصابين بالربو على التحكم في التنفس وتخفيف التوتر، وهو محفز شائع للربو.