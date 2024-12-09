أعراض ومضاعفات الربو التحسسي وطرق علاجه

الربو التحسسي، المعروف أيضًا باسم الربو الناجم عن الحساسية، هو حالة التهابية مزمنة، وعندما يستنشق الشخص مادة مسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح أو العفن أو عث الغبار، تلتهب الرئتين وتضيق مجاري الهواء.

في الأشخاص المصابين بـ الربو التحسسي، يؤدي التعرض لمسببات الحساسية إلى تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الكثير من الغلوبولين المناعي (IgE)، ويتسبب هذا في تورم مجاري الهواء، مما يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والصفير.

ويعاني ما يقدر بنحو 60 بالمائة من الأشخاص المصابين بالربو من الربو التحسسي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ومع ذلك، ليس كل من يعاني من الربو يعاني من الحساسية، ويجب تشخيص الربو التحسسي وعلاجه من قبل أخصائي الحساسية.

ما هي أسباب الربو التحسسي؟

يحدث رد الفعل التحسسي عندما يتفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع وجود مادة غير ضارة تسمى مسببات الحساسية، ويحدث الربو التحسسي عندما يصاب الشخص بصعوبة في التنفس بسبب استنشاق مسببات الحساسية، ويحدث عندما تتورم مجاري الهواء كجزء من رد فعل تحسسي.

تشمل المواد المسببة للحساسية الشائعة التي يمكن أن تسبب الربو التحسسي ما يلي:

حبوب اللقاح

العفن

عث الغبار

قشرة الحيوانات الأليفة (قشور الجلد)

فضلات الصراصير

القوارض

وقد يلاحظ الشخص أن أعراض الحساسية تزداد سوءًا خلال مواسم معينة بسبب زيادة حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والحشائش.

ومع ذلك، يمكن أن تحدث أعراض الربو التحسسي على مدار العام، وقد يكون هذا بسبب جراثيم العفن، التي يمكن أن تنمو في الداخل أو الخارج على الأسطح الرطبة، وتتغذى عث الغبار الداخلي على خلايا الجلد البشري وتعيش في الوسائد والسجاد والأقمشة الأخرى. ويمكن أن تسبب البراز واللعاب وقشرة الجلد والمواد الأخرى التي تفرزها الصراصير والقوارض والحيوانات الأليفة رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص.

ويمكن أن تسبب بعض الأطعمة رد فعل ربو لدى عدد قليل من الأشخاص. تشمل المحفزات الغذائية الشائعة الحليب والمحار والبيض ومنتجات الصويا والفول السوداني والغلوتين والمكسرات وبذور السمسم، ويمكن أن تؤدي أيضًا الهيستامينات والكبريتيتات الموجودة في المنتجات الكحولية مثل البيرة والنبيذ إلى إثارة أعراض الربو لدى بعض الأشخاص.

لا تسبب المواد المهيجة مثل تلوث الهواء ومنتجات التنظيف بالهواء المضغوط ودخان التبغ وحرائق الأخشاب والروائح القوية رد فعل تحسسي، ولكنها قد تؤدي إلى التهاب مجاري الهواء لديك وتفاقم أعراض الربو.

ما هي أعراض الربو التحسسي؟

تسبب نوبة الربو الناتجة عن الربو التحسسي نفس الأعراض التي تسببها أنواع أخرى من الربو، الفرق هو المحفز، وقد يسبب الربو التحسسي أيضًا أعراضًا أخرى مرتبطة بالحساسية نفسها.

تشمل أعراض نوبة الربو ما يلي:

الصفير

السعال

ضيق الصدر

سرعة التنفس

ضيق التنفس

إذا كان الشخص يعاني من حمى القش أو حساسية الجلد، فقد تعاني أيضًا من:

حكة في الجلد

طفح جلدي

تقشر الجلد

رشح الأنف

حكة في العينين

عيون دامعة

احتقان

إذا ابتلع المريض مادة مسببة للحساسية، فقد تظهر الأعراض التالية أيضًا:

الشرى

تورم الوجه أو اللسان

وخز في الفم

تورم الفم أو الحلق أو الشفتين

الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد)

ما هي علاجات الربو التحسسي؟

يمكن أن يشمل علاج الربو التحسسي علاج الحساسية أو الربو أو كليهما.

خيارات العلاج

لعلاج الربو، قد يصف الطبيب عددًا من الأدوية، وتشمل هذه الأدوية واحدًا أو مجموعة من الأدوية التالية:

دواء سريع المفعول (مثل ناهضات بيتا قصيرة المفعول أو مضادات الكولين)، والذي يعالج أعراض الربو عند حدوثها وقد يكون الدواء الوحيد المطلوب إذا كانت لديك أعراض متقطعة

جهاز استنشاق أو جهاز رذاذ للتحكم للاستخدام اليومي (مثل الكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو ناهضات بيتا طويلة المفعول)، والتي قد توصف لمنع وإدارة أعراض الربو الخفيفة ولكن المستمرة

أدوية فموية أو قابلة للحقن ذات تأثيرات مضادة للالتهابات (مثل الكورتيكوستيرويدات الفموية أو معدلات الليكوترين أو المواد البيولوجية)، والتي تستخدم للمساعدة في منع وإدارة أعراض الربو الأكثر شدة وقد تساعد أيضًا في إدارة أعراض الحساسية

ويعتمد علاج الحساسية على شدة الأعراض وقد يشمل:

مضادات الهيستامين، والتي يمكن أن تساعد في علاج أعراض الحساسية الكلاسيكية مثل الحكة

حقن الحساسية (العلاج المناعي)، والتي تساعد الجسم على أن يصبح أقل حساسية لبعض المواد المسببة للحساسية وقد تكون ضرورية إذا كانت أعراضك أكثر شدة

ما هي المضاعفات المحتملة للربو التحسسي؟

يمكن أن يكون للربو التحسسي مضاعفات خطيرة، وأحد المضاعفات هو الحساسية المفرطة، وقد يكون لهذا النوع من ردود الفعل التحسسية الشديدة أعراض مثل:

الشرى

تورم الفم أو الوجه

صعوبة البلع

القلق

الارتباك

السعال

الإسهال

الإغماء

احتقان الأنف

التلعثم في الكلام

ويمكن أن تكون الحساسية المفرطة غير المعالجة مهددة للحياة، وقد تسبب مشاكل صحية مثل معدل ضربات القلب غير الطبيعي والضعف وانخفاض ضغط الدم والسكتة القلبية والسكتة الرئوية.

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