فوائد العود الهندي، لتوسيع الشعب الهوائية وطرد البلغم

فوائد العود الهندي، يُعتبر العود الهندي أو ما يُعرف بـ"القسط الهندي" من النباتات العطرية والطبية ذات الشهرة الواسعة في الطب التقليدي والشعبي، خاصة في مناطق آسيا والشرق الأوسط.







يتم استخراج العود الهندي من جذور نبات Saussurea costus، ويتميّز برائحته القوية ونكهته المرة نوعًا ما، ويُستخدم في عدة أشكال منها المجفف والمطحون، أو الزيت المستخلص منه.

أشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن العود الهندي ليس مجرد نبات عطري، بل هو كنز من الفوائد الصحية والجمالية التي لا تُعد ولا تُحصى.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد العود الهندي من الجوانب الصحية، التجميلية، والنفسية.

أولًا: فوائد العود الهندي لصحة الجسم

تعزيز جهاز المناعة



العود الهندي

يحتوي العود الهندي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله عاملًا مساعدًا في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة الجسم للأمراض المختلفة مثل البرد، الزكام، والإنفلونزا.

علاج مشكلات الجهاز التنفسي

يُعد القسط الهندي من أشهر العلاجات التقليدية لأمراض الجهاز التنفسي، كونه يساعد في توسيع الشعب الهوائية، وطرد البلغم، وعلاج الربو، والحساسية الصدرية. يمكن استخدامه عن طريق استنشاق البخار الناتج عن غليه أو من خلال تناول زيته المخفف.

تحسين الهضم وعلاج مشكلات المعدة

يساعد العود الهندي في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، ويُستخدم لعلاج الانتفاخ، والغازات، والقرحة المعدية، ويعمل على تهدئة الأمعاء وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

خفض مستويات السكر في الدم

أشارت بعض الدراسات إلى أن العود الهندي قد يُسهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري، شريطة استشارة الطبيب قبل استخدامه لتجنب التداخل مع أدوية السكر.

مفيد لصحة الكبد والكلى

يعمل العود الهندي كمطهر طبيعي للكبد والكلى، ويُساعد في التخلص من السموم المتراكمة، مما يُحسّن من وظائف هذه الأعضاء الحيوية، ويُسهم في الوقاية من الحصوات الكلوية.

تنظيم الهرمونات عند النساء

يُستخدم العود الهندي منذ القدم للمساعدة في تنظيم الدورة الشهرية، والتقليل من آلام الطمث، وتحفيز المبايض، ويُقال إنه مفيد للنساء اللاتي يعانين من اضطرابات هرمونية أو تأخر في الحمل.

ثانيًا: فوائد العود الهندي لجمال البشرة والشعر



تحسين صحة البشرة

زيت العود الهندي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في علاج حب الشباب، والتهابات الجلد، والبقع الداكنة. يمكن استخدامه موضعيًا بعد تخفيفه بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

تقوية الشعر ومنع تساقطه

يعمل العود الهندي على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُساعد في تقوية جذور الشعر وتحفيز نموه. كما يُستخدم لعلاج قشرة الرأس والحكة المصاحبة لها.

مضاد للتجاعيد والشيخوخة

نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية، يساهم في محاربة الجذور الحرة، التي تُعد من أسباب ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وبالتالي يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

ثالثًا: فوائد العود الهندي النفسية والعاطفية



تهدئة الأعصاب ومحاربة التوتر

يُستخدم زيت العود الهندي في العلاج بالعطور (Aromatherapy) نظرًا لتأثيره المهدئ على الجهاز العصبي. فاستنشاق رائحته يُخفف من التوتر، والقلق، والضغوط النفسية، ويساعد على النوم العميق والاسترخاء.

تعزيز الطاقة الإيجابية

يُعتقد في بعض الثقافات أن تبخير المنزل بالعود الهندي يُساعد على طرد الطاقات السلبية وجلب الراحة النفسية والطمأنينة، لذا يُستخدم في الطقوس الروحية والتأمل.

رابعًا: طرق استخدام العود الهندي



الاستخدام الداخلي: يتم طحن جذور العود الهندي واستخدامه مع الماء أو العسل، ويمكن غليه وشربه كشاي، ولكن بكميات معتدلة.

الاستخدام الخارجي: يدخل في تركيب العديد من الزيوت والكريمات التجميلية، ويُستخدم كدهان موضعي للبشرة أو الشعر.

البخور: من أشهر طرق استخدام العود الهندي هو حرقه كبخور لتعطير المنازل وإضفاء أجواء من الطمأنينة والسكينة.

خامسًا: محاذير استخدام العود الهندي



رغم فوائده المتعددة، إلا أن الدكتورة مروة، أكدت على أن استخدام العود الهندي يجب أن يكون بحذر، ويفضل استشارة الطبيب قبل إدخاله ضمن النظام اليومي، خاصة بالنسبة للفئات التالية:

للنساء الحوامل أو المرضعات.

لمرضى الضغط أو السكري المزمن.

في حال استخدام أدوية دائمة قد تتعارض مع مكونات العود.

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