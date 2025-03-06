إجراءات رد المصوغات الذهبية للزوجة وأنواع قضايا التبديد

وضع قانون الأحوال الشخصية ضوابط لرد المصوغات الذهبية من قبل الزوج للزوجة.

وترصد فيتو، أبرز الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم لاسترداد الزوجة المصوغات الذهبية وإجراءات رفع دعوى تبديد منقولات زوجية وانواع قضايا التبديد.

الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد المصوغات الذهبية

- يتضمن الحكم للزوجة بالمصوغات بعدة أمور قانونية أبرزها تم عمل محضر إثبات حالة بالطرد من مسكن الزوجية وإثبات استحواذ الزوج على كافة مقتنيات الزوجة وتقديم فاتورة شراء ذهب باسم الزوجة، والمطالبة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

- جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج فى شيء منه ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

- حال اختلف الزوجان عند قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع فى بيت الزوجية وملكيته كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة، وما يصلح للرجال من حق الزوج.

- فإذا طالبت الزوجة زوجها فى أى وقت برد أعيان جهازها فأمتنع صار فى حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وعليه رده أن كان قائما ولو كان هالكا أو مستهلكاَ تعين رد قيمته.

- إلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها هذه القيمة.

- أن العقد قانون شريعة المتعاقدين، وإذا نص فى الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار فى عرض وتسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة.



إذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض ونفع الاثمان للذهب والمنقولات فى هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم والمطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة.

انواع قضايا التبديد؟





-تبديد قضائي لصالح الهيئات الحكومية

تبديد إيصالات أمانة

-تبديد تنفيذ مبالغ مالية (قيمة النفقة الزوجية - المصوغات الذهبية - المنقولات الزوجية).

-إجراءات رفع دعوى تبديد منقولات زوجية



هناك عدة إجراءات يلزم إتباعها عند رفع دعوى تبديد منقولات زوجية، وتشتمل في:

-يلزم القيام بعمل محضر في قسم الشرطة التابع له محل إقامة الزوج، ويكون محضر يساند إثبات وقوع جريمة التبديد.

-يجب تقديم أصل قائمة المنقولات الزوجية الواقع عليها التبديد للنظر في الشكوى المقدمة من قبل الزوجة.

يتم ترحيل الشكوى إلى النيابة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم التابعة لمحل وقوع الجريمة، وبعد ذلك تحول للمحكمة التابعة لها.

-يقدم الزوج طلب إلى هذه المحكمة لتسمح له بعرض منقولات الزوجية قانونيًا، وإذا لم يتم التسليم تبرئة ذمته منها.

-بعد معاينة الشرطة لجميع المقولات أثناء تسليمها، وتوقيع إقرار من الزوجة باستلامها كافة المنقولات الخاصة بها، ويلزم تحرير ما حدث أثناء التسليم في محضر من الشرطة.

-إذا رفض الزوج تسليم المنقولات الزوجية إلى زوجته، تصدر المحكمة حكم في الدعوى المقدمة من قبل الزوجة على زوج.



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