العربية بقت خردة، إصابة أسرة كاملة بسبب سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري بالصف (صور)

شهد الطريق الدائري أعلى نزلة الصف في الجيزة حادثا مروعا، حيث سقطت سيارة ملاكي من أعلى الطريق وبداخلها أسرة كاملة وعددهم 5 أشخاص، مما أدى لإصاباتهم بإصابات متفرقة تم نقلهم للمستشفي العام، لتلقي العلاج.

بينما تواصل الخدمات المرورية انتظام حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري بالطريق الرئيسي لمدينة الصف من خلال رفع آثار الحادث وسحب السيارة للفحص والوقوف علي ملابسات الواقعة.

بينما تقوم قوات البحث الجنائي بجمع التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري نزلة الصف.

وعلى الفور تم الدفع بالخدمات المرورية ورجال الأمن وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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